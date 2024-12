Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'Cabocla' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 16:15, após 'Botafogo x Pachuca'. Nesse capítulo, Tomé fala para Luís que ele não deve passear com Zuca pela fazenda, pois Tobias pode ver e considerar uma provocação.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quarta-feira

Tomé fala para Luís que ele não deve passear com Zuca pela fazenda, pois Tobias pode ver e considerar uma provocação. A cabocla pede um beijo a Luís e ele se recusa a dá-lo, deixando-a irritada. O Vigário anuncia para Boanerges que Justino pretende se casar com Pepa. Generosa acusa Tina de ter roubado sua santinha, magoando-a. Luís volta a ter febre. Zuca diz a Belinha que está com medo.

Justino diz a Pepa que passou todos os seus bens para os nomes dos filhos. Ela fica magoada. – Pepa diz a Justino que o ama e quer se casar com ele. O coronel garante à espanhola que os filhos dele não vão separá-los. Bina vê Justino e Pepa se beijando e fica chocada. O coronel convida Zé e Bina para serem padrinhos de seu casamento, a pedido de Pepa. Neco anuncia que vai discursar para o povo sem os aparatos de um comício.

Boanerges fica sabendo das intenções de Neco e se espanta com a esperteza dele. Neco fala mal dos fazendeiros para o povo e tira as botas para ficar como a multidão. Boanerges ouve o discurso e fica furioso. Tobias manda Neco tomar cuidado com os fazendeiros, mas ele não se preocupa. Nastácio pede para ter aula com Mariquinha, que fica radiante e lhe dá material para estudar. Zuca sugere a Belinha que ela fique ao lado de Neco e contra Boanerges.

Nastácio diz a Ritinha que vai estudar e ela faz pouco dele. Emerenciana e Belinha ficam felizes com a decisão de Nastácio. Justino pede que Bina costure o vestido de noiva de Pepa. Zé teme que Boanerges não vá gostar de saber que eles vão ser padrinhos de casamento de Justino.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 16:15, na Rede Globo.