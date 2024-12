'Cem Anos de Solidão': primeira parte da nova série da Netflix estreia nesta quarta-feira (11)

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (11), que a primeira parte da série "Cem Anos de Solidão" já está disponível na plataforma. A produção é baseada no romance de mesmo nome do escritor colombiano Gabriel García Márquez.

No total, a obra vai contar com 16 episódios. Essa é a primeira série do streaming a ser filmada inteiramente em espanhol e na Colômbia. A empresa também afirmou que a produção contou com o apoio de familiares de García Márquez.

A história do livro conta a trajetória de sete gerações da família Buendía, como a fundação da cidade fictícia de Macondo e as tensões, paixões e conflitos políticos que marcam a vila. A produção conta com a direção de Laura Mora e Alex García López.

Veja trailer

Quem foi García Márquez

Lembrado como um dos nomes mais importantes da literatura latino-americana, Gabriel García Márquez foi um dos autores mais traduzidos do mundo. A obra do colombiano já vendeu mais de 40 milhões de cópias vendidos em 36 idiomas.

Foi agraciado pelo Prémio Internacional Neustadt de Literatura em 1972, e dez anos depois, recebeu o Nobel de Literatura de 1982. Tamanho reconhecimento se deu por livros que evocam o realismo mágico, considerado a resposta latina à fantasia europeia.

A obra-prima "Cem Anos de Solidão" foi publicada originalmente em 1967 e consolidou a fama do autor como narrador de histórias pensadas e escritas para o público da América Latina. Além de escritor, Márquez atuou como jornalista em diversos jornais colombianos e foi até correspondente internacional em países como o México.

