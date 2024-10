Influenciadora Africanique é vítima de sequestro e obrigada a fazer Pix em Salvador

A influenciadora digital Ellen Monique foi vítima de sequestro em Salvador, na Bahia, nessa quinta-feira (3), e liberada após ser coagida e roubada pelos criminosos.

Em nota divulgada nas redes sociais dela, que é conhecida como Africanique, a advogada Naila Trindade narrou que a cliente foi abordada em frente à própria casa, no momento em que entrava no carro para se encontrar com uma pessoa e ir para a academia.

"Logo após entrar no carro, ela foi abordada e obrigada a desinstalar aplicativos de rastreamento", continuou a nota. O veículo, depois, foi abandonado em uma ladeira, e os criminosos colocaram a influenciadora em outro.

No sequestro, Monique foi coagida a efetuar transferências bancárias via Pix. Os amigos da influencer também teriam sido intimidados pelos criminosos por ligação e também teriam feito transferências financeiras.

De acordo com o g1, um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no sequestro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador pelo crime de extorsão mediante sequestro.

'Evito postar coisas em tempo real'

Nos 'Stories' do Instagram, Monique desabafou sobre o episódio e explicou que evita postar conteúdo sobre a sua vida em tempo real para preservar sua segurança.

"Passando para tranquilizar vocês, dizer que estou bem fisicamente. Não aconteceu nada comigo, fisicamente. Psicologicamente, [estou] um pouquinho traumatizada, abalada, porque a gente vê as coisas acontecendo, mas não espera que aconteça com a gente. Eu sempre fui muito cuidadosa, quem me acompanha sabe o quanto eu evito postar coisas em tempo real, postar a localização da minha casa", comentou ela.