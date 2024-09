Bahia tem duas mortes por botulismo após consumo de mortadela de frango

Duas pessoas morreram devido a um surto de botulismo registrado em três cidades da Bahia na última semana. Além dos dois óbitos, três casos foram registrados nos municípios de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Ribeira do Pombal. As informações são do g1.

Das cinco pessoas que contraíram a doença rara, quatro ingeriram uma mortadela de frango no dia anterior aos primeiros sintomas. Segundo o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o primeiro caso foi registrado no dia 17 de setembro em Campo Formoso.

Um sexto caso segue em investigação pela Sesab, de um morador do município de Cícero Dantas. “Entre as seis notificações, três são relativas a pacientes que seguem internados no Instituto Couto Maia, em Salvador. Um paciente já recebeu alta médica”, disse a secretaria ao portal.

Entre 2014 e 2023, em um intervalo de nove anos, a Bahia registrou 16 casos de botulismo. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, no ano passado foram dois registros, nas macrorregiões Sudoeste e Centro-Leste.

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença bacteriana que atinge o sistema nervoso. A maneira mais fácil de infecção é através da ingestão de toxinas presentes em alimentos contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada.

Casos de infecção pelo consumo de alimentos são mais comuns naqueles que estão em conserva, como é o caso do molho pesto, pois a bactéria Clostridium botulinum, causadora da doença, se reproduz com mais facilidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações. Ela pode levar à insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo. Outras complicações podem incluir:

Dificuldade para falar

Dificuldade para engolir

Fraqueza de longa duração

Fadiga

Pneumonia por aspiração e infecção

Problemas no sistema nervoso em geral

Principais formas de prevenção