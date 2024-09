Cinco pessoas são internadas com suspeita de botulismo após consumo de molho pesto, na França

Cinco pessoas foram internadas na França com suspeita de botulismo após ingerirem um molho pesto enlatado. O caso aconteceu na cidade Tours, destino de turistas nos arredores de Paris, em uma festa onde foi servido o acompanhamento.

Dois casais deram entrada na emergência do distrito de Indre-et-Loire no último sábado (7) e uma quinta pessoa foi levada ao hospital no domingo (8). Em uma declaração conjunta à imprensa, os Ministérios da Agricultura e da Saúde do país europeu afirmaram que as cinco pessoas estão bem e passam pelos tratamentos médicos adequados.

O molho pesto era da marca Ô p'tits Oignons, que se pronunciou sobre o caso nessa terça-feira (10), afirmando que ainda não há confirmação do caso ainda, “mas é uma forte suspeita". "Lamentamos sinceramente esta situação e oferecemos toda nossa compaixão pelo grupo de pessoas hospitalizadas”, afirmou a empresa através do Facebook.

Segundo a Agência Regional de Saúde da França, amostras da refeição servida no restaurante onde as cinco pessoas comeram o molho pesto foram levadas para análise laboratorial. O resultado deve sair nesta quinta-feira (12).

O órgão de saúde reforçou que as condições de esterilização do molho não são confiáveis e os produtos devem ser retirados das prateleiras.

Em comunicado, o Ministério da Saúde francês fez “um pedido para que as pessoas não consumam esses produtos, levando em conta o tempo de incubação (de algumas horas a alguns dias) e a natureza grave da doença. As pessoas que ainda possuem esses produtos são aconselhadas a não comê-los, a não abri-los e a jogá-los fora”.

O que é o botulismo?

O botulismo é uma doença bacteriana que atinge o sistema nervoso. A maneira mais fácil de infecção é através da ingestão de toxinas presentes em alimentos contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada.

Casos de infecção pelo consumo de alimentos são mais comuns naqueles que estão em conserva, como é o caso do molho pesto, pois a bactéria Clostridium botulinum, causadora da doença, se reproduz com mais facilidade.

De acordo com o Ministério da Saúde, a toxina botulínica afeta o controle motor e, por essa razão, pode levar a diversas complicações. Ela pode levar à insuficiência respiratória, que, no geral, é a forma mais comum de morte causada por botulismo. Outras complicações podem incluir: