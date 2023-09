Mulher morre vítima de botulismo após comer sardinhas em restaurante na França

Uma mulher de 32 anos morreu de botulismo, na última semana, após comer sardinhas em conserva em um restaurante na França. Segundo informações repassadas nesta quarta-feira (13) pelas autoridades de saúde, turistas de várias nacionalidades também teriam se intoxicado.

Benjamin Clouzeau, médico do hospital Pellegrin de Bordeaux, disse que outras 12 pessoas ainda estavam recebendo tratamento de emergência nesta quarta-feira (13). Cinco delas respiram com a ajuda de aparelhos. Entre elas, há cidadãos dos Estados Unidos, Irlanda e Canadá. A nacionalidade da mulher não foi revelada.

Um cidadão alemão está sendo tratado em seu país, para onde regressou, e haveria outro caso similar na cidade de Barcelona, na Espanha, acrescentou o médico.

Todos jantaram nesse restaurante de Bordeaux entre os dias 4 e 10 de setembro, quando costuma haver um grande fluxo de turistas na cidade, famosa por seu vinho e por sua gastronomia. Segundo a DGS, todos comeram sardinhas que o próprio dono do restaurante havia preparado em conserva.

BOTULISMO

O botulismo é uma doença neurológica grave que é geralmente causada pela ingestão de alimentos mal conservados. Conforme a autoridade de saúde DGS, o restaurante de Bordeaux Tchin Tchin Wine Bar, onde as vítimas haviam comido, guardava ele próprio as sardinhas.

A enfermidade é fatal em 5% e 10% dos casos, devido a uma toxina gerada pela bactéria Clostridium botulinum que pode aparecer quando os alimentos conservados não são suficientemente esterilizados.

As autoridades continuam fazendo testes no restaurante e não descartam o surgimento de mais casos de botulismo, que possui um período de incubação de até vários dias. Esta doença pode causar paralisia muscular durante várias semanas. O perigo mais imediato está relacionado com a afetação dos músculos respiratórios.