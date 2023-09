'Múmias' de supostos aliens são exibidas em Congresso do México sem provas; veja vídeo

Dois supostos "cadáveres de alienígenas" foram exibidos nesta terça-feira (12) a políticos no Congresso do México. As múmias teriam sido recuperadas em Cusco, no Peru, e foram apresentadas ao público em caixas de vidro, despertando o entusiasmo de pessoas que estudam sobre o assunto.

O evento foi apresentado pelo jornalista e autoproclamado ufólogo Jaime Maussan. Ele afirmou que os cadáveres não fazem parte da "nossa evolução terrestre" e que parte do DNA deles permanece desconhecida.

No entanto, as alegações do teórico não têm provas. Maussan, inclusive, já teve algumas de suas teorias "desmascaradas", de acordo com o site Independent.

No evento, ao governo mexicano, o jornalista disse: "Estes espécimes não fazem parte da nossa evolução terrestre. Não são seres que foram encontrados após os destroços de um OVNI [Objeto Voador Não Identificado]. Eles foram encontrados em minas de diatomáceas [algas] e posteriormente fossilizados". Veja:

Além disso, Maussan afirmou que os espécimes foram estudados por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) e que eles teriam conseguido extrair evidências de material genético utilizando datação por radiocarbono.

Radiografias das criaturas também foram mostradas durante a audiência, com especialistas testemunhando sob juramento que um dos corpos parecia ter "ovos" dentro, enquanto ambos teriam implantes feitos de metais muito raros, como ósmio.

Descobertas desmascaradas

Maussan já foi associado anteriormente a descobertas fantasiosas de "alienígenas", como quando "encontrou" cinco múmias do tipo no Peru, em 2017.

Mais tarde, o achado se revelou falso, visto que as múmias eram, na verdade, de crianças humanas.