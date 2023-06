Polícia divulga vídeo de queda de OVNI em Las Vegas e chamado de pessoa que alega ter visto aliens

Câmeras de segurança de agentes do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas flagraram a queda de um OVNI (objeto voador não identificado) pouco antes do serviço de emergência receber o telefonema de um homem pedindo ajuda, alegando ter visto criaturas "100% não humanas" de três metros de altura em seu quintal. O caso foi noticiado pelo canal de TV 8 News Now e pelo portal New York Post.

Pelas imagens, capturadas por volta das 23h50 do último dia 30 de abril, é possível ver um objeto brilhante e não identificado caindo de uma grande altura para o chão. Pouco tempo depois, um morador próximo telefonou para o número 911 para reportar ter visto duas criaturas gigantes, com olhos enormes, em sua propriedade, pouco após alguma coisa atingir o solo.

O vídeo viralizou rapidamente e já tem quase três milhões de visualizações no canal da 8 News Now, no Youtube. Assista:

"Tem uma pessoa de 2,5 metros ao lado dele e outra ao lado dele e tem olhos grandes e está olhando para nós e ainda está lá", disse o denunciante. "No meu quintal. Juro por Deus, não é uma piada. Estamos apavorados", completou o homem em chamada com a polícia.

Após o chamado, uma dupla de policiais foi enviada para a casa do homem que denunciou o caso, para averiguação. "Estou com calafrios, mano. Todo mundo viu uma estrela cadente e essas pessoas dizem que há alienígenas em seu quintal", diz um dos agentes no vídeo.

Contudo, ao chegarem ao local, os policiais não encontraram nenhum vestígio dos supostos alienígenas. "Se aqueles seres voltarem, não nos ligue. Lide com isso você mesmo!", brincou um dos oficiais.

Investigação

O canal 8 News Now disse que ainda investiga o incidente. Porém, não tem respostas concretas. Os âncoras do programa contaram que foi notado um SUV dirigindo pela área na hora do incidente, especulando que alguém poderia ter recuperado o que quer que tenha caído do céu.

No entanto, para a polícia de Las Vegas, o caso é dado como encerrado.