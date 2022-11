Whindersson Nunes diz ter avistado OVNI e divulga vídeo de possível objeto no Ceará

O influenciador e humorista Whindersson Nunes compartilhou um vídeo nas redes sociais sobre suposta experiência com OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados) no Ceará. Em publicação feita no Twitter na segunda-feira (7), o piauiense pontuou que viu os objetos e ainda recebeu as imagens de um amigo.

"No ano passado eu vi um OVNI (um objeto voador não identificado, não parecia um drone, nem helicóptero, nem avião, tinha uma trajetória estranha. Não, eu não vi um ET, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado), contei a um amigo e ele me mandou isso, é no Ceará", escreveu Nunes.

Nas imagens publicadas pelo artista, é possível enxergar duas luzes no céu durante o dia, uma amarela e outra azul. Recentemente, pilotos em Porto Alegre avistaram luzes azuis no céu da cidade.

Veja o vídeo:

Internautas se dividem

A publicação chegou a atingir mais de 30 mil curtidas no Twitter, enquanto seguidores opinaram sobre o vídeo divulgado por Whindersson.

"Isso é só meteoritos entrando na atmosfera do Brasil e se desintegrando, os astrônomos têm que explicar isso quantas vezes? Sergio Sacanni já falou várias e várias vezes", disse um.

Em contrapartida, outros usuários defenderam o ponto de vista do humorista, alegando que outras pessoas teriam visto os tais objetos sem câmeras, o que daria ainda mais força à hipótese.

"Não sei se você perdeu a parte em que Whindersson falou que viu. Ou seja, o olho dele não é de câmera. É olho humano", pontuou.

Apesar das especulações, nenhuma presença de objetos não identificados foi provada atualmente no Brasil.