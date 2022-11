FAB nega presença de OVNIs em Porto Alegre: 'nenhum tipo de intercorrência'

Após pilotos e comissários de voo relatarem ter avistado objetos voadores não identificados (OVNIs) em um voo para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o assunto se tornou um dos mais comentados do Twitter no sábado (5). Por conta da repercussão, a Força Aérea Brasileira (FAB) esclareceu, nesta segunda-feira (7), que não houve "nenhum tipo de intercorrência aeronáutica" no céu porto-alegrense. As informações são do jornal O Globo.

Em nota, a FAB informou que, na sexta-feira (4) e no sábado (5), o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade, "não havendo registro de ocorrência aeronáutica no Estado do Rio Grande do Sul. Nenhum objeto desconhecido foi identificado pelos radares de defesa aérea", garantiu o órgão.

Entenda o caso

Luzes irregulares em forma de espiral chamaram a atenção de dois pilotos que sobrevoavam a capital gaúcha no último sábado. Câmeras da Central de Controle do Aeroporto Salgado Filho registraram o momento em que o piloto do voo 3406, da LATAM, e outro do voo 4657, da Azul, relataram ter visto luzes no céu que, "às vezes apagam, às vezes acedem". (Assista ao vídeo abaixo)

Segundo relatos, os passageiros estranharam a movimentação quando os comissários de bordo foram chamados até a cabine do piloto. Além disso, não foi feita a tradicional saudação de boas-vindas na aterrissagem.

A aeronave chegou ao aeroporto Salgado Filho por volta das 23h30. Apenas após pousar, o piloto se dirigiu aos passageiros e pediu desculpas por não ter falado antes do pouso. Além de explicar a situação, ele teria dito que outros pilotos, de voos diferentes, também haviam reportado a presença de OVNIs ao pousarem na capital gaúcha.

OUTROS CASOS

No último dia 22, em Santa Catarina, pilotos informaram ao controle de tráfego que avistaram luzes de origem desconhecida quando sobrevoavam o Estado. Contudo, não havia outra aeronave nas proximidades ou fonte luminosa perceptível.

As luzes, conforme as informações, apareciam e sumiam, sem um padrão definido. Essa questão chegou inclusive, a atrapalhar o pouso de um avião em solo gaúcho. Contudo, a origem destas luzes não foi identificada.