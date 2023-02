Rússia detecta OVNI e fecha espaço aéreo de São Petersburgo

A Rússia bloqueou nesta terça-feira (28) o espaço aéreo da região de São Petersburgo, a segunda maior cidade russa, no oeste do país. Ação foi tomada após objeto voador não identificado (OVNI) ser detectado no céu.

Os voos que haviam sido cancelados nesta manhã já foram retomados. O Espaço aéreo ficou fechado em um raio de 200 quilômetros ao redor do aeroporto Pulkovo, o principal da cidade.

O governo russo ainda não informou se já há informações sobre a origem do objeto. O presidente, Vladimir Putin, não deve se pronunciar sobre o caso, segundo informou o Kremlin após o episódio.

Conforme agência de notícias russa RIA Novosti, o objeto voador foi detectado por serviços de emergência da cidade. A imprensa local afirmou que caças das Forças Aéreas chegaram a sobrevoar os céus de São Petersburgo em busca do objeto, mas não encontraram nada.

OBJETOS VOADORES NÃO IDENTIFICADOS

O episódio desta manhã de terça acontece em meio a uma série de outros objetos voadores não identificados no céu dos Estados Unidos, o que motivou Washington e Pequim a entrarem em uma crise diplomática.

No início de fevereiro, um balão do tamanho de três ônibus começou a ser visto nos céus da costa oeste dos Estados Unidos. Rapidamente, o Pentágono detectou o objeto e afirmou ser um balão chinês. Pequim reconheceu se tratar de um equipamento de seu país, mas alegou fins de pesquisa meteorológica e científica.

O governo americano respondeu e acusou a China de espionagem. Dias depois, forças dos EUA derrubaram o balão e afirmaram ter encontrado radares de espionagem nele. Em uma sequência de três dias, outros três objetos voadores foram derrubados pelos EUA, mas desta vez não foram identificados.