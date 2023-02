Estados Unidos derrubam série de objetos voadores; veja o que se sabe até agora

Na última semana, diversos Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) foram avistados em diferentes nações. Invadindo o espaço aéreo dos Estados Unidos e do Canadá, quatro deles foram derrubados por caças estadunidenses, de acordo com as autoridades do país.

Até o momento, os EUA abateram um objeto do tamanho de um carro, que sobrevoava o Alasca, e um objeto em forma octagonal, em um lago na fronteira entre as nações norte-americanas. Além deles, ainda foram derrubados um balão chinês, supostamente usado para espionagem, e um objeto cilíndrico no Canadá.

Na China, um objeto não identificado foi avistado, nesse domingo (12), sobrevoando parte do mar próxima à cidade costeira de Rizhao, no leste da nação asiática. Nesta segunda (13), as autoridades chinesas comunicaram que, ao menos, dez balões estadunidenses foram usados para espionar o país durante o ano passado.

ESTADOS UNIDOS

Balão Chinês

Um balão adentrou o espaço aéreo dos Estados Unidos no fim de janeiro, chegando a sobrevoar, também, o Canadá. Ao retornar ao território da nação norte-americana, teve sua derrubada autorizada pelo presidente Joe Biden, sendo abatido em 4 de fevereiro, na costa da Carolina do Norte.

De acordo com as autoridades dos EUA, o artefato pertencia à China, e seria usado para espionar instalações militares do país. A nação asiática, no entanto, negou as acusações, e afirmou que o balão estaria apenas realizando pesquisas meteorológicas.

Com a derrubada, o FBI recolheu os restos do balão, levando-os para análise.

Alasca

Ainda conforme informado pelo governo dos Estados Unidos, dois caças abateram um objeto do tamanho de um carro pequeno no estado do Alasca, na última sexta-feira (10). Assim como no episódio do balão, o abatimento foi ordenado por Biden, que havia sido notificado sobre o avistamento no dia anterior à empreitada.

Antes do ataque, aviões, enviados para observar o objeto mais de perto, verificaram que não havia nenhum piloto à bordo. Em pronunciamento, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, afirmou que eles ainda não sabem de onde veio o objeto, ou o porquê de ele estar flutuando no espaço aéreo estadunidense.

O objeto voava a de 40 mil pés, altitude considerada potencialmente perigosa para o tráfego aéreo civil da área, conforme relatado pelas Forças Armadas dos EUA.

Fronteira entre EUA e Canadá

O mais recente avistamento de um OVNI ocorreu nesse domingo, no Lago Huron, localizado próximo à fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Ainda não foram divulgados detalhes sobre a aparição ou a forma de voo.

Entretanto, um oficial das Forças Armadas revelou que o objeto tinha estrutura octogonal e que, aparentemente, não carregava nenhuma carga.

O objeto foi detectado anteriormente sobre áreas militares do estado de Montana, que teve seus voos temporariamente restritos.

Segundo o Pentágono, ainda não é possível identificar quais são os artefatos recentemente encontrados, e nem por quanto tempo permanecem no ar. “Estamos chamando-os de objetos, não de balões, por uma razão", afirmou Glen VanHerck, general da Força Aérea.

Apesar de não representar uma ameaça militar, o objeto poderia ter atividades de vigilância, ainda de acordo com o Pentágono. Por isso, ele foi abatido por um míssil Sidewinder, no espaço áereo estadunidense, a uma altitude de 6.100 pés.

CANADÁ

Voando em altitude elevada sobre o estado de Yukon, um objeto não identificado foi derrubado por um caça canadense, no último sábado (11). O artefato havia sido detectado na sexta (10) pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, instituição formada a partir de uma parceria entre EUA e Canadá, que monitora o céu de ambas as nações.

Anita Anand, ministra da Defesa canandense, informou que o objeto misterioso era de “natureza cilíndrica”. Além dela, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também se pronunciou, divulgando ter conversado com Biden e ordenado a retirada do objeto.

RELATÓRIO

O Congresso Nacional dos EUA deverá receber um relatório de inteligência, contendo mais informações sobre os objetos, nesta segunda-feira.