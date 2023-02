Asteroide provoca clarão no céu da França e do Reino Unido; saiba mais

Um pequeno asteroide atingiu a atmosfera da Terra, na madrugada desta segunda-feira (13), e provocou um clarão avistado no Sul da Inglaterra e do País de Gales, além do Sul de Paris, na França. A estrela cadente, de cerca de um metro, entrou em combustão ao entrar em contato com a camada mais externa do planeta.

Apelidado de Sar2667, o meteorito atingiu o globo por volta de meia-noite, horário de Brasília, conforme o portal g1, e chamou a atenção nas redes sociais.

No Twitter, um usuário descreveu que a queda do objeto "iluminou o céu com um clarão rosa que foi espetacular". Outro contou que foi surpreendido pela intensidade e beleza dele: "Apenas parei na minha janela e liguei meu telefone. Não esperava muito, mas foi realmente incrível", detalhou.

Veja clarão do asteroide:

Asteroide foi previsto por agência

A queda de objetos desse tipo é comum, mas dificilmente pode ser prevista. No entanto, neste caso, a Agência Espacial Europeia (ESA, sigla em inglês) conseguiu identificar a aproximação e informou que ele atingiria "com segurança" a atmosfera da Terra, próximo à cidade francesa de Rouen.

Após o fenômeno, a instituição publicou que o acerto é "um sinal dos rápidos avanços nas capacidades globais de detecção de asteroides". As informações são da BBC.

A Organização Internacional de Meteoros (IMO, sigla em inglês), organização sem fins lucrativos belga, divulgou que o pequeno asteroide entraria na camada externa do planeta a cerca de 4 quilômetros da costa francesa e criaria um efeito de "bola de fogo".

Asteroides são pequenos objetos rochosos que orbitam o Sol. Autoridades acreditam que existam cerca de 1,1 milhão deles, embora se acredite que esse número seja ainda maior.

Conforme a agência europeia, cerca de 36,6 mil meteoritos realizam um trajeto que os aproximam da Terra.