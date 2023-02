Astrônomos anunciam descoberta de 12 novas luas ao redor de Júpiter

O número de luas ao redor de Júpiter subiu para 92, após astrônomos anunciarem, nesta semana, a descoberta de 12 novos satélites naturais ao redor do planeta. Com a declaração, o astro tornou-se o planeta com mais luas do sistema solar, posto que pertencia, anteriormente, à Saturno e suas 83 luas confirmadas.

A existência dos satélites naturais foi constatada através de observações em telescópios no Havaí e no Chile, feitas durante 2021 e 2022. Além disso, a análise também permitiu que as órbitas das luas, que possuem entre 1 e 3 quilômetros, fossem comprovadas.

De acordo com o astrônomo Scott Sheppard, membro da equipe de pesquisadores que realizou a descoberta, os satélites ainda não foram nomeados, e nem todos serão considerados “luas”, já que apenas metade deles atinge o tamanho necessário, cerca de 1,5 quilômetro ou mais, para receber o título.

O cientista ainda explicou que tanto Júpiter, quanto Saturno, possuem uma grande variedade de pequenas luas. Esses pequenos satélites seriam fragmentos de luas maiores, que colidiram com cometas, asteróides, ou até mesmo, entre si.

A ocorrência também pode ser notada nos outros dois planetas gasosos do sistema solar: Urano, com 27 luas confirmadas, e Netuno, com 14.

Conforme relatado por Scott Sheppard, os novos satélites de Júpiter foram adicionados a uma lista do Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional.

PRÓXIMAS DESCOBERTAS

Além das 12 luas, o planeta gasoso também poderá ter novos segredos revelados a partir do mês de abril, quando a Agência Espacial Europeia enviará uma sonda espacial ao astro.

Mais tarde, em 2024, será a vez da Nasa realizar suas próprias observações através da missão Europa Clipper, que deverá estudar a lua Europa, satélite que pode conter um oceano sob sua crosta congelada.

Com a descoberta de várias luas ao redor de Júpiter e Saturno no currículo, Sheppard espera que a lista de luas em ambos os gigantes gasosos seja ampliada.