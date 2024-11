Quem é Karonline Leavitt, nomeada por Trump como secretária de imprensa da casa Branca

Karoline Leavitt, de apenas 27 anos, foi anunciada nesta sexta-feira (15), pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como secretária de imprensa da Casa Branca. Ela foi a porta-voz da campanha vitoriosa ao cargo da presidência americana.

"Leavitt é inteligente, durona e provou ser uma comunicadora altamente eficaz. Tenho a máxima confiança de que ela irá se destacar no cargo e ajudar a transmitir nossa mensagem ao povo americano", disse Trump em um comunicado.

Quando assumir o cargo, em janeiro de 2025, a anunciada será a pessoa mais jovem a ocupar a posição estratégica na Casa Branca. Ela atuará como o rosto oficial da residência oficial e deverá responder diretamente à imprensa do país.

Campanha de 2024

Na corrida presidencial deste ano, Karoline atuou como Secretária de Imprensa Nacional do então candidato, quando fez um trabalho, para ele, “fenomenal”. Ainda antes do período eleitoral oficial, em julho, a comunicadora teve seu primeiro filho. A informação foi revelada em um podcast do canal Fox News, divulgado on-line também nesta sexta-feira.

Ela também já havia trabalhado como assistente de imprensa de Trump em seu primeiro mandato e, em 2022, além de ter se candidatado a um assento na Câmara dos Representantes por seu estado natal, New Hampshire, sem conseguir se eleger.

Leavitt, é conhecida por sua devoção ao catolicismo, foi ainda diretora de comunicações da congressista Elise Stefanik, indicada por Donald para ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU.

"Eu não cresci em uma família política. Cresci como a maioria dos americanos, em uma família de classe média com negócios aqui no meu estado natal, New Hampshire", contou Leavitt no podcast da Fox News.

No X (ex-twitter), ela agradeceu a nomeação. “Obrigado, Presidente Trump, por acreditar em mim. Estou humilde e honrado. Vamos Tornar a América Grande Novamente (lema de campanha amplamente difundido por Trump).