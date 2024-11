Ônibus com convidados de casamento cai em rio e deixa 14 mortos no Paquistão; noiva sobrevive

Um ônibus que transportava 25 convidados de um casamento caiu em um rio, no norte do Paquistão, e pelo menos 14 pessoas morreram e 10 estão desaparecidas, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (13). A noiva é a única sobrevivente resgatada até o momento.

"Havia 25 pessoas no ônibus. Até o momento, 14 corpos foram recuperados e 10 pessoas estão desaparecidas", disse o socorrista Wazir Asad Ali em Gilgit-Baltistan, norte do país, área do acidente. "A noiva está fora de perigo e foi levada para um hospital da província", acrescentou.

Naik Alam, comandante de polícia na região montanhosa, disse que o acidente "provavelmente foi provocado pelo excesso de velocidade". "O motorista perdeu o controle do veículo em uma curva", disse.

A taxa de mortalidade nas estradas paquistanesas é elevada, em particular nas regiões montanhosas, devido às péssimas condições das rodovias, regulamentações frágeis e direção perigosa.