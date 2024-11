Motorista invade centro esportivo, atropela multidão e deixa pelo menos 35 mortos na China

Um motorista avançou em alta velocidade contra uma multidão, em um centro esportivo de Zhuhai, na China. Ao menos 35 pessoas morreram e 43 ficaram feridas. O caso aconteceu às 20h (9h, no horário de Brasília) desta segunda-feira (11).

O suspeito é um homem de 62 anos, identificado apenas pelo sobrenome Fan. Ele está em coma devido aos ferimentos autoinfligidos. De acordo com a BBC, as autoridades chinesas descreveram o momento como "grave e malicioso". Vários idosos, adolescentes e crianças estão entre os feridos.

Fan estava dirigindo uma SUV ao longo do centro esportivo, quando decidiu entrar em uma área onde pessoas se exercitavam. Investigações iniciais sugerem que a motivação do ataque teria sido a insatisfação do homem com o resultado de um acordo de propriedade após um divórcio. Contudo, a polícia ainda não conseguiu mais declarações devido ao estado de saúde do motorista.

Veja também Mundo Cuba é atingida por terremotos de magnitude 5,9 e 6,8 após se recuperar de furacão Mundo Avião dos EUA é atingido por tiros ao tentar pousar no Haiti; aeromoça é baleada

Uma testemunha relatou à revista chinesa Caixin que pelo menos seis grupos de pessoas foram atingidas pelo veículo de Fan. A pessoa contou que fazia uma trilha ao redor do local com colegas quando avistou a SUV se aproximando em alta velocidade.

"[O motorista] dirigiu em um loop, e as pessoas ficaram feridas em todas as áreas da pista de corrida - leste, sul, oeste e norte", disse outra testemunha à revista.

A BBC informou que o presidente chinês, Xi Jinping, está ciente da tragédia e expressou uma profunda preocupação com o ocorrido. Ele também instruiu as autoridades a ajudar todos os feridos e não medir esforços nas investigações.

Suspeitas e mais ataques

O acidente em Zhuhai aconteceu poucas horas antes do maior show aéreo civil e militar do país, que ocorre na cidade entre esta terça-feira (12) e o domingo (17). As autoridades chinesas ainda não sabem se o ataque tem alguma relação com o evento, que acontece a 40 km do centro esportivo.

A China tem registrado uma série de ataques violentos contra pessoas em locais públicos. Em setembro, por exemplo, um homem iniciou uma série de esfaqueamentos que deixaram três pessoas mortas em um supermercado, em Xangai. Outro suspeito de 50 anos foi preso pela polícia no mesmo mês, acusado de usar uma faca contra pessoas próximas de uma escola primária na capital Pequim.