Ator Tony Todd, de 'Candyman' e 'Premonição', morre aos 69 anos

O ator estadunidense Tony Todd, que ficou conhecido pela participação em filmes de terror, morreu aos 69 anos, em Los Angeles, Estados Unidos, na última quarta-feira (6). A informação foi confirmada pela família dele, na última sexta (8). A causa da morte não foi divulgada.

Segundo publicação do portal g1, o artista participou de mais de 240 produções, entre filmes, peças de teatro e séries, ao longo de sua carreira. Tony Todd ficou mais conhecido pelo personagem do assassino sobrenatural Candyman, na franquia de terror iniciada com o filme "O Mistério de Candyman" (1992).

No filme, ele interpreta um filho de pais escravizados, que é morto sob tortura após se apaixonar por uma mulher branca e volta como fantasma para assombrar um complexo habitacional. Uma série de assassinatos sem explicação começa a acontecer no local.

Outro papel famoso de Todd é o dono de uma funerária, na franquia "Premonição", sucesso de bilheteria do terror. Ele também atuou nos filmes "Platoon" (1986), "A Rocha" (1996), "O Corvo" (1994) e "O Homem da Terra" (2007).

O artista estadunidense também trabalhava como dublador. Ele foi a voz do personagem The Fallen no filme "Transformers: A Vingança dos Derrotados" (2009). O último trabalho de Todd foi em "The Bunker", filme de terror e ficção científica lançado em agosto de 2024.