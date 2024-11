Rainha Camilla é substituída por membro da família real em evento oficial após infecção pulmonar

A duquesa de Gloucester, Birgitte van Deurs, substituirá a rainha Camilla nos compromissos oficiais da Coroa no Reino Unido. A decisão foi comunicada pelo Palácio de Buckingham na última terça-feira (5), horas após confirmação do afastamento de Camilla dos eventos por conta de uma infecção pulmonar.

Segundo o portal britânico Express, que confirmou o anúncio de Birgitte van Deurs, a participação aconteceu na abertura anual do Campo da Memória na Abadia de Westminster, solenidade realizada nesta sexta-feira (7).

Legenda: Birgitte foi designada para substituit Camilla em evento nesta sexta (7) Foto: Daniel LEAL / AFP

Birgitte tem 78 anos e possui origem dinamarquesa, se tornando um membro sênior da família real britânica após se casar com o príncipe Richard, em julho de 1972. Richard é detentor do título de duque de Gloucester e é primo paterno rainha Elizabeth II.

"Sua Majestade, a rainha, está atualmente indisposta com uma infecção no peito, para a qual seus médicos aconselharam um curto período de repouso. Ela pede desculpas a todos aqueles que podem ser incomodados ou desapontados com o resultado", informou um comunicado do porta-voz do Palácio de Buckingham.

Veja também Mundo Rainha Camila, esposa de Charles III, trata infecção pulmonar aos 77 anos

O último compromisso atendido pela Rainha Camilla foi na Índia, quando ela visitou, ao lado de Charles III, um centro de bem-estar. Anteriormente, os dois fizeram uma viagem de negócios para Austrália.