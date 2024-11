Veja o que abre e o que fecha em Fortaleza no Dia da Proclamação da República

Celebrado nesta sexta (15), o feriado nacional de Dia da Proclamação da República relembra a data em que o Brasil deixou de ser um império para se tornar uma República. Desde 1949, a data é considerada feriado nacional em todo o País.

A Proclamação da República trouxe mudanças políticas e institucionais que impactaram as estruturas de poder e governança no Brasil, estabelecendo a figura do presidente como chefe de Estado.

Apesar de ser feriado, shoppings, supermercados e lojas de rua devem abrir normalmente em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

Veja o que abre e fecha no Dia de Finados em Fortaleza:

LOJAS

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) informou que, no feriado de Dia Da Proclamação da República (15), o comércio varejista funcionará normalmente.

O horário de abertura e encerramento das lojas de rua ficam a critério dos lojistas. As lojas de shopping centers, assim como a praça de alimentação, funcionarão das 10h às 22h.

BARES E RESTAURANTES

Os bares e restaurantes terão funcionamento normal, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel no Ceará).

ENEL

A Enel Distribuição Ceará atuará em regime de plantão a durante o feriado de Finados. A distribuidora vai manter as equipes operacionais em campo, que atuarão em todas as regiões do estado. As lojas de atendimento fecham entre sexta e domingo e reabrem normalmente segunda-feira (18).

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão. Equipes das unidades de negócio da companhia ficarão disponíveis para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado. Já as lojas e os núcleos de atendimento estarão fechados nesta data e o funcionamento será retomado no sábado (16).

METRÔ E VLTs

O transporte de passageiros sobre trilhos em Fortaleza e cidades vizinhas terá funcionamento excepcional nesta sexta-feira (15/11), feriado nacional da Proclamação da República. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciarão o funcionamento em horário normal e encerrarão as atividades mais cedo que o habitual. Não haverá operação no VLT de Sobral e no VLT do Cariri.

LINHA SUL: 5h30 até cerca de 18h30

LINHA NORDESTE: 5h30 até próximo de 17h50

LINHA OESTE: 5h30 até próximo de 17h30

SUPERMERCADOS

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão com seus funcionamentos plenamente normais durante o feriado. No interior do Estado, a abertura das lojas dependerá da Convenção Coletiva de Trabalho de cada cidade.

BANCOS

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos, tradicionalmente, não funcionam nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, com exceção para o Pix.

LINHAS DE ÔNIBUS

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) irá reforçar a frota de ônibus com um reforço de 20 veículos. A frota reserva será disponibilizada para os terminais de integração de 5h às 20h. Os veículos reservas serão distribuídos no Siqueira (5), Parangaba (4), Conjunto Ceará (1), Antônio Bezerra (3), Messejana (4), Papicu (2) e Lagoa (1).

ETUFOR

Ainda de acordo com a Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o atendimento ao público será suspenso em todas as centrais de atendimento e retorna na próxima segunda-feira, 18.

DEFENSORIA PÚBLICA

O expediente da instituição vai sofrer alterações e o serviço vai funcionar em regime de plantão tanto em Fortaleza quanto no interior devido ao feriado.Entre sexta-feira (15) e domingo (17) somente serão recebidos pelas equipes da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) os casos urgentes nas áreas de infância e juventude, saúde e criminal.

Na Capital, os atendimentos vão acontecer na sede administrativa da DPCE, no bairro Luciano Cavalcante, e na Delegacia de Capturas (Decap, exclusivamente para demandas criminais), onde funciona a Vara das Audiências de Custódia, no Centro de Fortaleza. Já no Interior, o serviço vai funcionar nos núcleos de custódia e inquérito de seis cidades. São elas: Caucaia, Crateús, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Sobral.

CORREIOS

Em razão do feriado nacional da Proclamação da República, não haverá atendimento nas agências dos Correios no dia 15 de novembro. O atendimento será retomado no dia 16/11, nas agências que funcionam aos sábados.

CENTRO FASHION

As lojas, boxes e serviços do Centro Fashion funcionarão normalmente, das 9h às 19h.

SHOPPINGS

RIOMAR FORTALEZA

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Espaço Gourmet/Boulevard: 11h30 às 22h

Órgãos públicos: Fechados

Animale Pet Shop: 10h às 22h

Caixa Econômica: Fechado

Clínica SIM: 7h às 13h

Cinépolis: verificar programação no site

Comunicare: 10h às 18h

Game Station: 10h às 22h

Greenlife Academia: 7h às 17h

Farmácias: 10h às 22h

Loteria Boa Sorte: 10h às 17h

Laboratório Carlos Ribeiro: Fechado

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Otomax Saúde: Fechado

Otomax Estética: Fechado

Omnimagem: Fechado

Wester Union: Fechado

RIOMAR KENNEDY

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 10h às 22h

Órgãos públicos: Fechados

Academia SmartFit: 8h às 17h

Animale Pet Shop: 10h às 22h

Cinépolis: verificar programação no site

Farmácias: 8h às 22h

Lavateria: 10h às 22h

Lotérica Aldeota: 9h às 21h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Planet Park: 10h às 22h

Placar Placas: Fechado

Parque Chão é Lava: 10h às 22h

Noélia Doces e Salgados: 10h às 22h

Parque Bambolim: 10h às 22h

Vila Trampolim: 10h às 22h

GRAND SHOPPING

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Banco Itaú, Caixa Econômica e Unimed: Fechados

Academia Smart Fit: 8h às 17h

Cinemas: Funcionamento normal (de acordo com a programação)

SHOPPING BENFICA

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Cinema: programação disponível no site

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

SHOPPING PARANGABA

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h ás 22h

Clínica Médica: De acordo com horários agendados

Selfit Academia: 08 às 18h

Lotérica: Fechada

Cagece: Fechada

Studio Games: 10h às 22h

Clubinho do Mar: 10h às 22h

Xtreme Airsoft: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

Serviços que não funcionarão:

Lotérica Prêmio Extra

Caixa Econômica

Cagece

Casa do Cidadão

CCI (Centro de Convivência do Idoso)

DETRAN

Tribunal de Justiça

TERRAZO SHOPPING

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Supermercado Guará: 07h às 22h

Academia Greenlife: 08h às 12h

SHOPPING GIGA MALL