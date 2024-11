Enel terá postos de atendimento nos Vapt Vupt a partir deste mês; saiba onde

A Enel, distribuidora de energia elétrica do Ceará, inaugurou seis postos de atendimento em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Os locais já estão abertos ao público nos Vapt Vupt, equipamentos do Governo do Estado.

De acordo com Gisele Jucá, gerente de Serviços ao Cliente da companhia, os novos pontos fazem parte de um "plano de melhorias".

"Temos um plano de melhorias, expansão e criação de novos pontos de atendimento para o Ceará, e essa parceria com o Governo do Estado nos ajuda a levar os nossos serviços até o cliente, aumentando a capilaridade e nos permitindo estar mais próximo da comunidade, seja no Interior ou na Capital", acredita.

Onde estão os novos postos de atendimento?

Na Capital, os novos postos de atendimento da Enel estarão nos Vapt Vupt dos bairros Antônio Bezerra, Centro, Messejana e Papicu. Já no Interior, os locais foram distribuídos em Juazeiro do Norte e Sobral.

Nas unidades de Messejana, Juazeiro e Sobral, os atendimentos já estão disponíveis mediante agendamento e podem ser feitos na plataforma meuvaptvupt.com.br. Nos locais, podem ser feitos, por exemplo, troca de titularidade, parcelamento de contas, pedidos de ligação nova e outros.

Já nas demais unidades da Capital, o atendimento será por livre demanda e apenas para serviços mais rápidos, como consulta de débitos e emissão de segunda via.

Serviço

Os postos de atendimento da Enel nos Vapt Vupt funcionarão de 8 horas às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Fortaleza

Vapt Vupt Antônio Bezerra - R. Demétrio Menezes, 3750. Antônio Bezerra, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus)

Vapt Vupt Centro - Shopping Central - Rua Senador Pompeu, 856. Centro

Vapt Vupt Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408. Messejana, Fortaleza (ao lado do terminal de ônibus)

Vapt Vupt Papicu - Shopping Riomar Papicu - Av. Desembargador Lauro Nogueira, 1500, piso L2

Sobral

Vapt Vupt Sobral - R. Coronel José Silvestre, 201. Centro, Sobral

Juazeiro do Norte

Vapt Vupt Juazeiro do Norte - Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120. Centro, Juazeiro do Norte (no Centro Multiuso)