CPI da Enel na Câmara de Fortaleza será prorrogada até dezembro, diz presidente

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que apura os serviços de abastecimento de energia elétrica pela Enel Ceará na Capital deliberou, nesta quarta-feira (23), que os trabalhos serão prorrogados até dezembro. A informação foi transmitida pelo presidente do colegiado, o vereador Pedro Matos (Avante), na manhã desta quinta-feira (24).

“Deliberamos a prorrogação até o final do semestre legislativo”, disse Matos. A decisão foi tomada coletivamente pelos membros da instância, que se reuniram na tarde de quarta.

Outra deliberação da CPI da Enel, de acordo com o presidente, foi o envio de um novo ofício para a concessionária, solicitando informações sobre quedas de energia nos bairros Guararapes e Luciano Cavalcante.

“Provavelmente, na próxima semana, nós vamos convocar uma nova reunião para que a gente possa, em breve, estar convocando alguma autoridade responsável da Enel, já que elas nos responderam com os detalhamentos de informações que a gente havia pedido na reunião anterior”, completou o parlamentar.

Os detalhamentos mencionados por Pedro Matos foram enviados pela empresa a fim de responder indagações sobre a manutenção preventiva e corretiva nas redes de distribuição nos últimos dois anos, o histórico de interrupções de energia ocorridas nos últimos 24 meses e planos de expansão e melhorias da infraestrutura no município (com o cronograma detalhado de execução).

Além disso, foram requeridos dados estatísticos sobre o atendimento ao consumidor, incluindo o número de reclamações registradas, tempo médio de atendimento e as principais demandas. Os investimentos realizados nos últimos 24 meses também foram alvo de solicitação pela instância, do mesmo modo foi pedido um detalhamento sobre manutenção de postes danificados em vias públicas e procedimentos adotados.

A instância foi instalada em 12 de junho e teria, inicialmente, 90 dias para ser concluída. Durante o recesso parlamentar, em julho, houve um congelamento dos prazos, por decisão dos parlamentares. Com a prorrogação, a perspectiva é de que, depois da possível oitiva com representantes da companhia, haja uma última convocação para emissão do parecer da CPI pelo relator e, com isso, a conclusão dos trabalhos.

Além da CPI da Enel, outras duas estão em curso no Legislativo municipal. Uma investiga os serviços da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) no município e a outra apura possíveis irregularidades praticadas por empresas de transporte por aplicativo ao intermediarem a atividade na cidade.