Vereadores de Fortaleza: Evandro soma 23 apoios contra 18 de André; dois não se pronunciaram

A pouco mais de uma semana do 2º turno das eleições, o cenário mostra uma consolidação dos apoios aos candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) que vêm da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Até aqui, o petista soma 23 vereadores ao seu lado, enquanto 17 estão com o bolsonarista. Já entre os recém-eleitos, o candidato do PT tem 10 contra sete que declararam apoio ao postulante do PL.

A adesão deles tem o potencial de ajudar aos concorrentes tanto em um maior alcance em seus respectivos redutos eleitorais, quanto já pensando em um eventual mandato, principalmente em relação à aprovação de matérias de interesse da gestão e à garantia de uma governabilidade.

A movimentação mais recente foi a do Pedro Matos (Avante), que segue no Legislativo Municipal em 2025. Nesta quinta-feira (17), o vereador publicou um vídeo ao lado do candidato do PL. "Pela renovação de Fortaleza e contra a hegemonia de um grupo político no poder", escreveu o político na publicação que anunciou o apoio a André.

Mesmo com o panorama tendendo à solidificação, já que os números seguem praticamente estáveis em relação à semana passada, os dois candidatos ainda podem avançar na busca por apoios de políticos com mandatos na Câmara Municipal. Isso, porque dois vereadores ainda não se posicionaram acerca de quem vão apoiar na disputa: Enfermeira Ana Paula (sem partido) e Dr. Elpídio (PDT).

Enfermeira Ana Paula não concorreu à reeleição e apoiou a candidatura do marido, Márcio Cruz (PC do B), que ficou na suplência. Embora a vereadora não tenha oficializado qualquer apoio, Cruz tem participado ativamente da campanha petista, já que integra um dos partidos da federação com o PT e o PV.

Divisão na base de Sarto

Irmão de José Sarto (PDT) e ex-secretário da Cultura na gestão do prefeito, Elpídio não conseguiu um novo mandato como vereador. O pedetista vem adotando a posição da sigla, que pregou neutralidade no 2º turno. Mesmo assim, ele teve uma reunião com a deputada federal Dra. Mayra Pinheiro (PL), nesta semana, para discutir “planos para melhorar a saúde em Fortaleza”, segundo a própria médica.

Parlamentar suplente em exercício, Mayra assumiu o cargo após Fernandes pedir licença do Congresso para se dedicar à campanha em Fortaleza, em setembro, e foi secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde durante o Governo Bolsonaro (2019-2022).

O partido de Elpídio, inclusive, é alvo de intensa movimentação de apoiadores. A neutralidade do PDT abriu margem para a base do prefeito Sarto se dividir entre os postulantes ao Paço Municipal.

Desde a semana passada, a campanha de Fernandes conta com o reforço de um bloco de vereadores da sigla. Sob a liderança do presidente da Câmara, Gardel Rolim, o grupo inclui PPCell, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno e o licenciado Raimundo Filho.

Já Leitão celebra a adesão de outros nomes da legenda, como Adail Jr, Carlos Mesquita, Iraguassú Filho, Luciano Girão e José Freire.