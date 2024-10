André x Evandro: como estão as definições de apoio para o 2º turno entre os vereadores de Fortaleza

Depois de uma semana de negociações entre lideranças partidárias e candidatos derrotados, os quadros de apoios de vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aos candidatos do segundo turno das eleições, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), já começaram a apresentar seus devidos contornos.

Relevante para a adesão de eleitores, o volume de apoios pode ser importante para ambos os lados em um eventual êxito nas urnas, tanto para a aprovação de matérias de interesse da gestão quanto para a garantia de uma governabilidade.

Na campanha de Evandro Leitão

Os primeiros anúncios aconteceram do lado do postulante petista, que já na terça-feira (8) conseguiu agregar dois vereadores reeleitos do Psol à sua campanha. Em uma coletiva de imprensa, foram anunciados, além do prefeiturável derrotado Técio Nunes, os nomes de Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar. No mesmo dia, o vereador Adail Jr, do PDT, também declarou seu reforço.

No dia seguinte, quarta-feira (9), foi a vez do decano da Câmara Municipal, Carlos Mesquita (PDT), sinalizar sua ida para o palanque de Leitão. Ele esteve numa agenda de rua do postulante no bairro Álvaro Weyne, um dos seus redutos eleitorais.

Na quinta-feira (10), foi a vez da vereadora eleita Carla do Acilon (DC) aparecer ao lado de Evandro e dos prefeitos de Aquiraz e Eusébio, Bruno Gonçalves (PRD) e Acilon Gonçalves (sem partido) para apoiar o PT na corrida pelo comando da Prefeitura de Fortaleza.

Já Iraguassú Filho (PDT), líder governista na Câmara, divulgou um vídeo nesta sexta-feira (11) apoiando Evandro. Na legenda, postada em seu Instagram, o político disse seguir o exemplo de Leonel Brizola, fundador do seu partido.

Outro anúncio feito nesta sexta foi o do Professor Enilson (Cidadania), que, por meio de uma foto publicada em seu perfil nas redes, decidiu se vincular ao Partido dos Trabalhadores. A decisão se contrapõe o que foi sinalizado pelo presidente do partido no Ceará, Alexandre Pereira, que apoia André Fernandes.

Pela manhã, numa agenda de campanha, o vereador eleito Luiz Paupina (Agir), esteve com petistas e aliados. “Declaro meu apoio a Evandro Leitão”, escreveu Paupina em um vídeo que registrou sua presença nas redes sociais. Colega de partido dele, o vereador com mandato Veríssimo Freitas (Agir) também seguiu o mesmo caminho, apoiando o PT.

A participação das figuras soma-se a de membros de partidos que formaram a coligação encabeçada pelo PT. Estão nessa lista os vereadores com mandato Adriana Almeida (PT), Bruno Mesquita (PSD), Consul do Povo (PSD), Dr. Vicente (PT), Estrela Barros (PSD), Eudes Bringel (PSD), Julio Brizzi (PT), Leo Couto (PSB), Ronaldo Martins (Republicanos), Ronivaldo Maia (PSD) e Tia Francisca (PSD). Danilo Lopes (PSD) e o recém-eleito Erich Douglas (PSD), apesar de estarem na coligação, não fizeram manifestações de apoio em redes sociais até esta sexta (11).

Outros recém-eleitos, que irão estrear na próxima legislatura, também integram o conjunto de partidos coligados: Aglaylson (PT), Apollo Vicz (PSD), Bá (PSB), Benigno Junior (Republicanos), Irmão Léo (PP), Marcos Paulo (PP) e Mari Lacerda (PT).

Reforços de André Fernandes

André Fernandes, por sua vez, ganhou mais apoiadores parlamentares nesta sexta-feira (11), com a adesão de um bloco de vereadores do PDT, após o atual prefeito, José Sarto, terceiro colocado na disputa, declarar neutralidade e indicar liberação da base para se posicionar. Porta-voz da mensagem, o presidente da Câmara, Gardel Rolim, alegou que o projeto de Fernandes vai contra a “hegemonia do PT”.

Chegaram à campanha, além de Rolim, os vereadores pedetistas PPCell, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Lúcio Bruno e o licenciado Raimundo Filho. Além destes, que têm cadeira na atual legislatura, marcaram presença no momento do anúncio os eleitos Marcel Colares e Jânio Henrique.

O vereador licenciado Renan Colares e Didi Mangueira, ambos do PDT, também apoiam André. O primeiro postou uma foto no Instagram e o segundo confirmou o apoio com o bloco liderado pelo presidente da Câmara, pelo que informou a Coordenadoria de Comunicação da Casa.

O reforço para André também veio de figuras que orbitaram outra campanha derrotada, a de Capitão Wagner (União). Com isso, houve a adesão, também nesta sexta, do vereador Márcio Martins (União) e do vereador eleito Soldado Noelio (União).

Já no fim da tarde, o único integrante do PSDB reeleito, Jorge Pinheiro, postou um vídeo defendendo a campanha de Fernandes no segundo turno. Os tucanos eram representados pelo vice-presidente estadual da legenda, Élcio Batista, na chapa de Sarto — ele foi o vice. A vereadora Cláudia Gomes (PSDB), não reeleita, também declarou apoio.

Além deles, Wellington Sabóia (Podemos) fez o mesmo. Na publicação que anunciou adesão a André, ele surgiu ao lado de outro vereador, Germano He-Man (Mobiliza).

Os novos nomes irão marchar com os liberais com mandato na CMFor Inspetor Alberto (PL), Julierme Sena (PL) e Priscila Costa (PL). Além disso, vão se aliar à dupla de integrantes do PL que foram eleitos para a próxima legislatura: Bella Carmelo (PL) e Marcelo Mendes (PL).

A relação de partidários que apoiam ambos os lados ainda podem ser maior nas próximas horas, já que, até a noite desta sexta, uma quantidade considerável de parlamentares — eleitos e com mandato — não havia sinalizado quem apoiaria.

Veja lista de apoios até a noite da sexta-feira (11):

Apoios de André Fernandes:

Entre os atuais vereadores

*Cláudia Gomes (PSDB) *Didi Mangueira (PDT) *Fábio Rubens (PDT) Gardel Rolim (PDT) Germano He-man (Mobiliza) Inspetor Alberto (PL) Jorge Pinheiro (PSDB) Julierme Sena (PL) Kátia Rodrigues (PDT) *Lúcio Bruno (PDT) Márcio Martins (União) Paulo Martins (PDT) PPCell (PDT) Priscila Costa (PL) *Veríssimo Freitas (AGIR) Wellington Sabóia (Podemos)

Apoios entre os vereadores recém-eleitos:

Bella Carmelo (PL); Jânio Henrique (PDT); Marcelo Mendes (PL); Marcel Colares (PDT); Soldado Noélio (União).

Apoios a Evandro Leitão:

Entre os atuais vereadores

Adail Júnior (PDT) Adriana Almeida (PT) Adriana Gerônimo (Psol) Bruno Mesquita (PSD) *Carlos Mesquita (PDT) *Cônsul do Povo (PSD) *Danilo Lopes (PSD) - está na coligação, mas não se manifestou *Dr. Vicente (PT) *Estrela Barros (PSD) Eudes Bringel (PSD) Gabriel Aguiar (Psol) *Iraguassu Filho (PDT) Júlio Brizzi (PT) Léo Couto (PSB) Professor Enilson (Cidadania) Ronaldo Martins (REP) *Ronivaldo Maia (PSD) *Tia Francisca (PSD)

Entre os vereadores novatos

Aglaylson (PSD); Apollo Vicz (PSD) Bá (PSB) Benigno Junior (Republicanos); Carla do Acilon (DC); Erich Douglas (PSD) - está na coligação, mas não se manifestou; Irmão Léo (Progressistas); Luiz Paupina (Agir); Marcos Paulo (Progressistas); Mari Lacerda (PT).

Não se posicionaram

Vereadores com mandato

Ana do Aracapé (Avante) *Ana Paula (sem partido) *Dr. Elpídio (PDT) Emanuel Acrízio (Avante) *José Freire (PDT) Dr. Luciano Girão (PDT) *Marcelo Lemos (Avante) Michel Lins (PRD) Pedro Matos (Avante)

Novos vereadores

Chiquinho dos Carneiros (PRD) — vereador eleito Professor Aguiar Toba (PRD) — vereador eleito

*Não retornam à Câmara em 2025.