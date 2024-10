40% dos vereadores de Fortaleza não retornam à Câmara em 2025; saiba quem ficou de fora

Em 2025, 40% dos 43 vereadores que hoje ocupam uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) não terão mandato. Ao todo, 17 parlamentares não foram reeleitos ou, no caso de dois deles, não chegaram a se candidatar.

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) continua sendo majoritário, com oito vereadores eleitos, mas foi o partido que teve maior redução. Atualmente, a sigla conta com 13 cadeiras na Câmara Municipal. Jânio Henrique é o único novato na listagem, os demais conseguiram êxito na recondução.

Veja também PontoPoder Saiba quem são os dez vereadores eleitos mais votados em Fortaleza PontoPoder Quando será o segundo turno das Eleições 2024? Confira data

Dentre os pedetistas que não voltam para a Casa estão Carlos Mesquita — que era o político com o maior número de mandatos na CMFor —, Lúcio Bruno — o segundo mais votado em 2020 —, e Iraguassú Filho — que, apesar de suplente de Renan Colares, é o líder do governo Sarto no Parlamento.

O Partido Social Democrático (PSD), que hoje ocupa o posto de segunda maior bancada, com sete vereadores, perde três cadeiras e ficará com apenas quatro. Com isso, ele desce para o terceiro lugar no ranking, dividindo a posição com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Entre os atuais ocupantes pessedistas permanecem no plenário apenas dois — Bruno Mesquita e Eudes Bringel —, os outros — Apollo Vicz e Erich Douglas — são quadros novos. Ficaram de fora: Cônsul do Povo, Danilo Lopes, Estrela Barros, Ronivaldo Maia e Tia Francisca.

O Avante, terceira força na atual legislatura, sai de quatro para três vereadores. A baixa na bancada do partido aconteceu porque o vereador Marcelo Lemos não foi reeleito. Os demais — Ana Aracapé, Emanuel Acrizio e Pedro Matos — foram reeleitos.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) segue com dois integrantes. Entretanto, a legenda não terá Enfermeira Ana Paula. A vereadora não se candidatou para um possível retorno e anunciou sua desfiliação do PSB em agosto. Um dos membros, Leo Couto, foi reeleito e a segunda cadeira será ocupada por Bá.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que tinha dois vereadores, perdeu Cláudia Gomes, que não conseguiu se reeleger. A agremiação tucana agora vai ter um único representante, o vereador Jorge Pinheiro.

Veríssimo Freitas, único vereador do Agir em Fortaleza, não volta para a CMFor. O partido segue com uma cadeira, mas agora o titular vai ser Luiz Paupina.

VEREADORES QUE NÃO VOLTAM À CÂMARA DE FORTALEZA EM 2025

Ana Paula (PSB)*

Carlos Mesquita (PDT)

Cláudia Gomes (PSDB)

Cônsul do Povo (PSD)

Danilo Lopes (PSD)

Didi Mangueira (PDT)**

Dr. Elpídio (PDT)

Dr. Vicente (PT)

Estrela Barros (PSD)

Fábio Rubens (PDT)

Iraguassú Filho (PDT)**

José Freire (PDT)*

Lúcio Bruno (PDT)

Marcelo Lemos (Avante)

Ronivaldo Maia (PSD)

Tia Francisca (PSD)

Veríssimo Freitas (Agir)

* Não se candidatou.

** Exercia o mandato como suplente, mas o titular, Raimundo Filho, também não volta para a Câmara.