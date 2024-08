Enfermeira Ana Paula se desfilia do PSB e alega 'veto' para ser vice de Evandro Leitão; partido nega

A vereadora Enfermeira Ana Paula anunciou, nesta quinta-feira (1°), que se desfiliou do PSB. O motivo, segundo ela, foi o "veto" que teria ocorrido ao nome dela para ser a pré-candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT). A vaga era disputada pelo PSB — no qual o nome da ex-secretária estadual de Cultura, Luísa Cela, também era ventilado — e o PSD. A legenda comandada pelo ex-vice-governador Domingos Filho (PSD) acabou ficando responsável pela indicação — que ficou com a deputada estadual Gabriela Aguiar (PSD).

"Então, me desfilei sim do PSB, porque eu acredito que a política é construída com muito diálogo e respeito e não foi isso que o PSB fez com o nosso nome. Ele tentou desconstruir um nome que foi trabalhado durante quatro anos para ter posição de destaque junto às políticas públicas de Fortaleza. Um partido que não valoriza uma liderança do tamanho que nós somos hoje, não nos merece nos quadros dele", disse a vereadora ao Diário do Nordeste.

Ana Paula afirmou que houve "veto" ao nome dela, mas informou que não sabe "ainda quem foi". "E quando se tem o veto à vereadora Ana Paula, não é a vereadora Ana Paula, é de tudo que ela representa. A enfermagem, a categoria, a militância pelo SUS", completou.

Presidente do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte nega que tenha havido veto. "Não houve veto. Em nenhum momento foi sugerido que o partido indicasse candidato. O que foi colocado é que o PSB disponibilizava nome para disputar. Não chegamos nem a esse grau de relação com o PT e com o próprio Evandro", explica. Segundo ele, o PT não chegou a pedir indicação ao PSB para a vaga de vice na chapa, fechando acordo com o PSD. "Não teve veto a ela, não", reforçou o presidente do PSB Fortaleza. "Ela poderia ficar, ela entrou no PSB para ser candidata a vereadora", pontuou.

A parlamentar não deve concorrer à reeleição para a Câmara Municipal de Fortaleza. Ela irá apoiar a candidatura do marido e ex-vereador, Márcio Cruz (PCdoB), para a cadeira de vereador. Ele chegou a se filiar ao PSB inicialmente, mas acabou indo para o PCdoB para concorrer neste ano.

Na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, ela afirmou que não deve apoiar Evandro Leitão, mas também negou apoio a outros candidatos, como Capitão Wagner (União).

"Vou ficar muito livre nessa campanha, cuidando apenas da coordenação da campanha do Márcio Cruz, que é prioridade no nosso grupo político", disse. Enfermeira Ana Paula estava filiada ao PSB desde abril. Ela deixou o PDT, partido pelo qual foi eleita, e seguiu o grupo político liderado pelo senador Cid.