PSD vence disputa interna e Gabriella Aguiar será a candidata a vice na chapa de Evandro Leitão

Está confirmado: a companheira de chapa de Evandro Leitão (PT) na disputa pela prefeitura de Fortaleza será Gabriella Aguiar, do PSD. Deputada estadual de primeiro mandato, Gabriella é médica e vem de tradicional família política cearense, filha do ex-vice-governador Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar.

"Com muita alegria, anuncio Gabriella Aguiar, deputada estadual e médica geriatra, como nossa pré-candidata a vice-prefeita. Gabriella é uma jovem com muito talento. Médica competente, tem feito um grande trabalho no seu mandato de deputada, na defesa de pautas importantes, principalmente das mulheres e dos idosos. Gabriella se soma a esse grupo, de tantos e tantas, que sonham com uma Fortaleza mais justa e desenvolvida", diz nota de Evandro. A oficialização da chapa está prevista para o sábado, 3, às 9h, no Centro de Formação Olímpica