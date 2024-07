Com articulação do PSD, Gabriella Aguiar ganha força para ser vice de Evandro Leitão

O nome da deputada estadual Gabriella Aguiar, do PSD, está ganhando força nos bastidores para ser a candidata a vice-prefeita na chapa liderada por Evandro Leitão (PT). As articulações estão na fase final e ela concorre com outras duas mulheres do PSB: Luisa Cela e Enfermeira Ana Paula.

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão trabalha nos últimos detalhes da formatação da coligação partidária que dará apoio à sua candidatura e detalhes como a indicação da candidata a vice-prefeita que, conforme já confirmado, será uma mulher.

Gabriella Aguiar é médica e está no primeiro mandato de deputada estadual. Embora com pouca experiência política, ela vem de uma tradicional família política do Estado. A parlamentar é filha do ex-vice-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Domingos Filho (atual presidente estadual do PSD), e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar.

O nome dela está ganhando força pelo peso do seu partido na coligação governista. Além da federação PT-PCdoB-PV, Evandro deve ter apoio de PSD, PSB, PP, MDB e Republicanos, garantindo a ele, caso se confirme a composição, o maior tempo de propaganda de rádio e TV na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Atualmente, o PSD tem sete vereadores na Câmara Municipal, a maior bancada entre os partidos que apoiam o pré-candidato do PT.

Os números e a atuação do partido na Capital, cujo presidente é o deputado federal Luiz Gastão, estão, atualmente, mais robustos do que os do PSB, das duas demais concorrentes.