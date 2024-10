Quando será o segundo turno das Eleições 2024? Confira data

Cidades com mais de 200 mil eleitores onde um candidato não teve maioria absoluta dos votos nesse domingo (6) terão segundo turno das Eleições 2024. A nova votação acontece no último domingo do mês, dia 27.

Onze capitais elegeram seus representantes ao Paço Municipal no primeiro turno. As outras 15 terão o segundo turno.

Apenas os dois candidatos ao cargo de prefeito que receberam o maior número de votos no primeiro turno podem disputar o segundo. Neste cenário, apenas um será vitorioso e se elegerá por quatro anos. Para isso, é preciso que ele obtenha a maioria absoluta dos votos válidos na votação.

Quais cidades terão segundo turno?

Além de capitais como Fortaleza, Belém, São Paulo, Manaus e Goiânia, outros 35 municípios irão eleger os futuros prefeitos apenas no segundo turno. Nas Eleições deste ano, 103 cidades poderiam ter segundo turno. Pela primeira vez, todas as capitais do Brasil fizeram parte desse grupo.

Capitais com segundo turno confirmado

Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) x Luiz Roberto (PDT)

Emília Corrêa (PL) x Luiz Roberto (PDT) Belém (PA): Igor Normando (MDB) x Éder Mauro (PL)

Igor Normando (MDB) x Éder Mauro (PL) Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) x Fuad Noman (PSD)

Bruno Engler (PL) x Fuad Noman (PSD) Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) x Rose Modesto (União)

Adriane Lopes (PP) x Rose Modesto (União) Curitiba (PR): Cristina Graeml (PMB) x Eduardo Pimentel (PSD)

Cristina Graeml (PMB) x Eduardo Pimentel (PSD) Cuiabá (MT): Abílio Brunini (PL) x Lúdio Cabral (PT)

Abílio Brunini (PL) x Lúdio Cabral (PT) Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT)

André Fernandes (PL) x Evandro Leitão (PT) Goiânia (GO): Fred Rodrigues (PL) x Sandro Mabel (MDB)

Fred Rodrigues (PL) x Sandro Mabel (MDB) João Pessoa (PB): Cícero Lucena (PP) x Marcelo Queiroga (PL)

Cícero Lucena (PP) x Marcelo Queiroga (PL) Manaus (AM): David Almeida (Avante) x Alberto Neto (PL)

David Almeida (Avante) x Alberto Neto (PL) Natal (RN): Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT)

Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT) Palmas (TO): Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos) Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) x Maria do Rosário (PT)

Sebastião Melo (MDB) x Maria do Rosário (PT) Porto Velho (RO): Mariana Carvalho (União) x Léo Moraes (Podemos)

Mariana Carvalho (União) x Léo Moraes (Podemos) São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) x Guilherme Boulos (PSOL)

Das 11 vitórias nas capitais no primeiro turno, 10 foram reeleições bem sucedidas. Apenas Teresina, no Piauí, registrou a vitória de um candidato que não era prefeito: Silvio Mendes (União).

Quatro prefeitos que concorreram à reeleição nas capitais foram derrotados já no primeiro turno: José Sarto (PDT), em Fortaleza, Rogério Cruz (Republicanos), em Goiânia, Edmilson Rodrigues (PSOL), em Belém e José Pessoa (PRD), em Teresina.

Não votei no primeiro turno, posso votar no segundo?

Os eleitores que não compareceram ao primeiro turno poderão votar no segundo, no dia 27 de outubro. Segundo as regras da Justiça Eleitoral, cada turno da votação é uma eleição independente. Então, o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o exercício do voto no segundo turno.