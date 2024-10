Wagner anuncia apoio a André Fernandes em 2º turno de Fortaleza: 'Nunca fiquei em cima do muro'

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) anunciou, nesta sexta-feira (11), apoio a André Fernandes (PL) no 2º turno da disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza. Wagner ficou na quarta colocação no 1º turno, com 11,4% da votação — pouco mais de 159,4 mil votos.

Ele é o segundo candidato derrotado a anunciar apoio a André Fernandes. Ainda no domingo (6), Eduardo Girão (Novo) havia dito que estaria ao lado do candidato do PL na segunda etapa da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo Wagner, a demora envolveu articulação em Brasília, com a direção nacional do União Brasil, e com André Fernandes, com objetivo de que a candidatura do PL absorvesse parte do plano de governo apresentado por ele no 1º turno.

"André Fernandes garantiu pra mim que vai absorver parte do plano de governo, principalmente na parte da segurança pública (...) e também de saúde mental, além de desenvolvimento econômico", disse Capitão Wagner durante live na tarde desta sexta-feira. "Eu nunca mudei de posição, eu nunca fiquei em cima do muro. A decisão já estava tomada, precisava das garantias de que meu partido não iria desfazer minha decisão", completou o presidente do União Brasil no Ceará.

Fernandes irá disputar o 2º turno com Evandro Leitão (PT), que conta com o apoio de dois candidatos derrotados: Técio Nunes (Psol) e George Lima (SD). O prefeito José Sarto (PDT), terceiro colocado na disputa, escolheu pela neutralidade e não irá apoiar nenhuma das duas candidaturas. Durante anúncio do apoio a Fernandes, Wagner fez críticas a candidatura petista: "o outro lado representa não só hegemonia, mas algo de muito perigoso para a democracia".

Apesar do apoio de Wagner a André Fernandes — junto a aliados como o deputado estadual Sargento Reginauro (União) e o vereador eleito Soldado Noelio (União) —, o União Brasil irá liberar os filiados no 2º turno. O candidato derrotado afirmou que irá se envolver na campanha e ainda nesta sexta-feira deve gravar vídeos de apoio a André Fernandes e também para "deixar registrado" o compromisso da candidatura do PL com propostas do plano de governo de Wagner.

Troca de ataques

Wagner e André Fernandes protagonizaram trocas de ataques durante a campanha do 1º turno em Fortaleza, inclusive com decisões judiciais determinando direitos de resposta para os dois lados.

A campanha do União Brasil usou vídeos antigos de Fernandes, do período em que o deputado federal era youtuber. Nas imagens, o candidato do PL cheira sal. Em outra propaganda, as imagens são de Fernandes atacando caixa onde está escrito "minha namorada".

A propaganda de Wagner questionava a "maturidade" do adversário e se o eleitor "confia (nele) para combater o crime". A Justiça Eleitoral concedeu direito de resposta a Fernandes após a veiculação das propagandas, mas antes disso o candidato reagiu: "me senti apunhalado pelas costas".

No último debate antes do 1º turno, realizado pela TV Verdes Mares no dia 3 de outubro, os dois trocaram pedidos de desculpas.