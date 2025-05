Veja a previsão do tempo para este fim de semana (03/05 e 04/05) no Ceará

A previsão do tempo para o Ceará entre esta sexta-feira (2) e o domingo (4) indica predomínio de estabilidade atmosférica na maior parte do Estado, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O cenário deve ser marcado por pouca nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, principalmente entre a noite do sábado (3) e a madrugada de domingo (4), com maior concentração nas regiões do Cariri e do sul do Sertão Central e Inhamuns.

Há chance de precipitações pontuais no sábado, entre o fim da madrugada e o período da manhã, nas áreas mais ao norte do estado, como o Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e o Maciço de Baturité.

Na Capital e na Região Metropolitana, o tempo segue firme na maior parte do fim de semana. A previsão aponta céu com poucas ou nenhuma nuvem ao longo dos dias, com exceção da madrugada e manhã do sábado (3), quando podem ocorrer chuvas fracas e isoladas.

Já no domingo (4), o céu deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens.

Temperaturas se elevam

As temperaturas devem se elevar nos próximos dias em grande parte do estado, variando entre 34°C e 36°C, devido à redução progressiva da cobertura de nuvens.

Em municípios das regiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, as máximas podem atingir até 38°C durante as tardes, com destaque para a macrorregião da Jaguaribana.

Ainda conforme a Funceme, as chuvas previstas têm origem na combinação de fatores como áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste, a presença de um sistema frontal no sul da região e efeitos locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

