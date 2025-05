Governo do Ceará anuncia ampliação do programa VaiVem para desempregados; saiba mais

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta sexta-feira (2), a ampliação do programa VaiVem, benefício que gera bilhetes gratuitos para uso em diferentes modais do transporte público. Na nova etapa, são contemplados trabalhadores desempregados que precisam se deslocar entre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, sem a necessidade do cadastro no Programa Bolsa Família.

O anúncio foi feito na sede do Instituto de Desenvolvimento do Trabalhador (IDT), na Capital.

Segundo o governador, a medida deve beneficiar cerca de 185 mil trabalhadores atualmente sem carteira assinada na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Tivemos a primeira fase para estudantes, depois para trabalhadores desempregados que estavam no Bolsa Família, e agora são todos os desempregados. Basta estar desempregado, ter mais de 18 anos, ele vai buscar uma unidade do Sine IDT, vai se cadastrar e sair com o cartão para procurar a sua oportunidade de trabalho", disse o governador.

Ainda conforme Elmano, o beneficiário recebe o cartão para uso no transporte público de imediato, se for de Fortaleza, e em um prazo máximo de cinco dias úteis, se for de outra cidade da RMF.

Cada beneficiário terá direito a 40 passagens mensais, não acumulativas, para uso em dias úteis, por até seis meses seguidos de desemprego com possibilidade de renovação. O benefício fica suspenso caso o cidadão consiga um emprego.

"Assim nós garantimos que essa pessoa possa fazer a visita a uma empresa, fazer uma entrevista e quem sabe garantir a sua vaga de emprego", destacou.

Como solicitar?

Para obter o cartão nesta fase, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos, estar em condição de desemprego e residir na Região Metropolitana de Fortaleza. A solicitação é feita em uma unidade de atendimento do IDT.

No ato da inscrição, é solicitado RG, CPF e a Carteira de Trabalho e Proteção Social (CTPS).

O atendimento ampliado a todos os trabalhadores já começa nesta sexta. Segundo o secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, a meta de atendimento é chegar a 30 mil beneficiários a cada mês.

"Isso vai depender da adesão dos trabalhadores a esse programa. Mas vamos fazer um monitoramento mensal, o cruzamento dos dados do Caged com o do VaiVem, para aquele trabalhador que teve oportunidade, que foi admitido, possa dar oportunidade para outro trabalhador que ainda não tem", disse.

Lançado em dezembro de 2023, o VaiVem já superou a marca de 1,6 milhão de utilizações, segundo dados do Governo do Estado. A primeira fase do programa foi destinada para estudantes, enquanto o segundo momento, iniciado em setembro de 2024, contemplou desempregados beneficiários do CadÚnico e Bolsa Família.

Agora, o programa viabiliza o deslocamento de todos os trabalhadores em busca de emprego com passagens gratuitas na rede que compreende ônibus, metrô e vans.

Para essa operacionalização, a iniciativa conta com a parceria entre a Secretaria do Trabalho (SET), por meio do IDT/Sine, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

