Jacaré é resgatado pela Polícia Militar em casa na Praia do Cauípe, em Caucaia; veja vídeo

Um jacaré foi resgatado em uma casa na Praia do Cauípe, em Caucaia, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa quinta-feira (1º). O animal apresentava aparência saudável e foi capturado por agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e levado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

A corporação foi chamada para o resgate após a Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia encontrar o animal nas proximidades da praia do Cauípe.

Veja vídeo

O jacaré foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama. No local, ele passará pelos procedimentos adequados para soltura em habitat natural.

Veja também Ceará Macaco-prego acorrentado é resgatado no bairro Bonsucesso, em Fortaleza Ceará Governo do Ceará anuncia ampliação do programa VaiVem para desempregados; saiba mais

O que fazer avistar um animal silvestre?

Ao avistar um animal silvestre, evite aproximação e não interaja com o animal, pois há possibilidade de causar estresse e incitar comportamentos agressivos. A PMCE e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) devem ser contatados imediatamente, pois dispõem de equipes treinadas para o resgate.

Para onde ligar?

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE): 193

Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA/PMCE): (85) 3101.3545 / 3101.3577

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA): (85) 3247.2630 – WhatsApp: (85) 98439.9110

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.