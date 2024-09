Enel estuda instalar corredor com 10 estações de recarga para carros elétricos de Fortaleza a Jeri

A Enel Distribuição Ceará conclui ainda em 2024 um estudo para a implementação de um corredor verde com 10 estações de recarga para carros eletrificados entre Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara. A informação foi revelada pelo presidente da distribuidora no Estado, José Nunes, durante o Proenergia Summit 2024.

A demanda partiu da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), que acionou a Enel para verificar a possibilidade e as necessidades de alteração na rede para que o projeto seja viabilizado.

"Estamos começando as interações para a discussão desse corredor verde e estamos vendo como podemos ter parcerias para viabilizar. É uma pendência, sem dúvidas. Estive conversando com investidores do Preá, onde há uma limitação de circulação de veículos elétricos, então sabemos que é uma tendência irreversível. Estaremos juntos para viabilizar", disse Nunes.

Ainda não há o dimensionamento de quanto a distribuidora precisará investir para concretizar o projeto, mas Nunes estima que "deveria ter 10 postos de recarga" no trajeto. "Em três meses a gente deve ter o primeiro esboço (desse estudo)".

De acordo com dados da Associação Brasileira de Veículos Eletrificados (ABVE), o Ceará conta com 234 eletropostos - pontos de carregamento para carros eletrificados. Cidades como Guaramiranga, Juazeiro do Norte, Aracati e Sobral já contam com essa estrutura.

