Reino Unido demonstra interesse em acordo para desenvolver energias renováveis no Ceará

O Governo do Ceará deve assinar um Acordo de Cooperação Técnica com o Reino Unido durante o G20 para desenvolver energias renováveis no Estado, de acordo com a secretária de Relações Internacionais do executivo estadual, Roseane Medeiros, que esteve no Proenergia Summit 2024, realizado na manhã desta quarta-feira (11), em Fortaleza.

"Durante o G20 a gente espera assinar um Acordo de Cooperação Técnica com o Reino Unido", afirma, destacando que ontem o cônsul do Reino Unido visitou o Estado. "(O acordo) é na área que o Ceará tem vantagem, que é energia. Sempre envolve, de alguma forma, a energia", pontua.

Na visita, inclusive, o representante do Reino Unido manifestou o interesse em comprar aço verde produzido no Ceará.

Ela frisa, no entanto, que outras áreas precisam ser trabalhadas para que a cadeia seja catapultada na totalidade. "Eles também têm interesse em digitalização, a área da educação também precisa ser trabalhada, além de iniciativas de inclusão e equidade de gênero. Eles privilegiam muito esse olhar", diz Roseane.

Questionada se o acordo de cooperação seria mais focado em hidrogênio verde, Roseane destaca que, para "o H2V acontecer", é preciso investimento em energia renovável.

Hoje, o Ceará tem pelo menos 39 Memorandos de Entendimento (MoU) assinados para investimentos em hidrogênio verde, sendo que seis desses memorandos já evoluíram para a fase de pré-contratos. Três estão em fase de licenças.

Para Roseane, os pré-contratos já representam um volume de investimento robusto. "As empresas que já estão com os pré-contratos e mais algumas outras que não assinaram, mas estão avançando, se elas importarem o que está nos pré-contratos, já é algo absurdo".

"Mais do que novas empresas para produzir H2V, agora o foco tem que ser em viabilizar para trabalharmos a cadeia", enfatiza Roseane.

Financiamento

Uma das empresas em fase avançada no projeto de implementação de uma planta de H2V no Estado é a Fortscue, que deve ter um financiamento de R$ 500 milhões concedidos pelo Banco do Nordeste, de acordo com Eliane Brasil, superintendente estadual do BNB. "Não existe tíquete maior do que R$ 500 milhões para uma única empresa", explica.

"O banco está procurando outras formas de recursos porque o FNE não vai dar conta de financiar. De certa forma, nós queremos preservar o FNE para a média empresa, segmentos que não estão tão em evidência como a energia está. Este é o momento que o banco vai procurar fundos e novas parcerias", diz Eliane.

De acordo com ela, até 30 de agosto, foram concedidos em crédito para energia limpa no Ceará R$ 1,8 bilhão. Em todo o ano passado, a cifra foi de R$ 2,5 bilhões. "Este ano vai superar, mas não sei quanto, vai depender muito dos projetos. Projeto de energia demanda muita análise".