Proenergia Summit 2024 discute oportunidades e desafios do setor energético em Fortaleza

Com o tema "O Mundo da Energia acontece aqui!", o Proenergia Summit 2024 acontece nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Em sua sexta edição, o evento irá reunir representantes das principais entidades e de gigantes do setor de energia. A expectativa de público é de 4 mil pessoas, nos dois dias de iniciativa, e as inscrições já estão abertas por meio do site do Proenergia Summit.

Já confirmaram presença no evento nomes como Jean-Paul Prates, ex-presidente da Petrobras e conselheiro do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne); Luis Viga, country manager da Fortescue e presidente da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV); Ricardo Barros, General Manager da Lightsource bp para o Brasil, e João Henrique de Araújo Franklin Neto, presidente da Eletrobras Chesf.

Para fechar a programação, outra grande atração é a palestra do empresário, navegador e escritor Amyr Klink, com vasta experiência em assuntos como energias renováveis, sustentabilidade e empreendedorismo.

Os maiores players do setor discutirão, no Proenergia, as oportunidades e desafios contemporâneos para a transição energética, incluindo eixos como geração, transmissão, armazenamento e comercialização de energia, mudanças climáticas, regulação, políticas públicas, mercado, investimentos, H2V, offshore e energia solar.

Um segundo palco também será implantado no evento para abordar outras temáticas relevantes do setor, como Energia Nuclear, da Eficiência Energética na Indústria, da Neoindutrialização e a Transição Energética e a Economia do Hidrogênio.

O público terá à disposição palestras técnicas, painéis e debates, englobando rodadas de negócios, exposições comerciais, espaços para startups, podcasts, além da entrega do Troféu Jurandir Picanço, em um ambiente de negócios e networking.

O Proenergia é considerado um dos maiores eventos do setor de energia do País, realizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e com o Sebrae, e com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

“Ano após ano, o Proenergia tem se consolidado como um dos mais importantes eventos do setor, em nível nacional e internacional. Isso muito nos orgulha, pois temos consciência da relevante contribuição que estamos dando não apenas para o crescimento e dinamismo da economia regional e nacional, mas, também, para o processo de descarbonização global, em tempos de enfrentamento da crise climática. Também por isso, a sustentabilidade está presente em todas as discussões apresentadas ao público”, destaca o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz.

Troféu Jurandir Picanço

Tradicionalmente, o Proenergia também realiza a entrega do Troféu Jurandir Picanço, uma honraria em homenagem a uma personalidade de destaque no setor de energia, em sua solenidade de abertura, sob o testemunho de autoridades.

Em 2024, o Ministro da Educação e ex-governador do Ceará (2015-2022) Camilo Santana foi escolhido, por unanimidade, para ser o homenageado. A honraria se deve, sobretudo, à sua visão estratégica e pioneirismo em fomentar a nova fronteira de desenvolvimento socioeconômico para o Ceará e o Nordeste, a produção do Hidrogênio Verde, a partir das fontes de energias renováveis, quando esteve à frente do Governo do Ceará.

Já foram agraciados com o Troféu Jurandir Picanço: o então Secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior (em 2021); o Fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Servtec, Lauro Fiúza (em 2022), e o Presidente da FIEC e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante (em 2023).

Novidades desta edição

Entre as novidades desta edição, o Proenergia Summit 2024 contará com a presença de startups, apresentando soluções ao público, voltadas principalmente ao setor de energia. Também haverá um hackathon acontecendo durante os dois dias de evento, com premiações, ao final, para três soluções escolhidas pelos jurados.

Além disso, haverá um estande do Museu da Indústria no evento, onde os visitantes poderão conhecer os principais marcos da história da energia no Ceará, com uma linha do tempo com 17 metros de comprimento, além de um monitor touch, por meio do qual os visitantes poderão fazer um “passeio” pela exposição instalada no Museu da Indústria, no Centro de Fortaleza, dispondo ainda de dois óculos de realidade virtual para que as pessoas consigam fazer uma visita mais imersiva às instalações da exposição.

Participam ainda desta edição representantes como Armando Abreu e Gustavo Silva, presidente e Diretor de Operações da Qair Brasil, respectivamente; Elbia Gannoum, CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica); Markus Vlasits, presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE); Rafael Mello, consultor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); José Nunes, presidente da Enel Ceará; Carlos Dornellas, diretor técnico e regulatório da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar); Claudia Noel, Gerente de Carteira de Projetos de Energia Elétrica do BNDES; Fabio Uzum, Diretor de Relacionamento da COMERC; Silla Motta, CEO da Donna Lamparina, entre outros.

SERVIÇO

Proenergia Summit 2024

Dias: 11 e 12 de setembro

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz – Fortaleza-CE)

Horário: 9h às 19h

Inscrições e mais informações: www.proenergiasummit.com / @sindienergiaceara