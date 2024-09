Fortaleza lidera ranking nacional de empreendedorismo pelo 2º ano

Pela segunda vez consecutiva, a cidade de Fortaleza ficou na primeira posição nacional no eixo Empreendedorismo no Ranking Connected Smart Cities 2024, divulgado nesta terça-feira (3), em São Paulo (SP).

No rol geral, a capital ficou na 16ª colocação. E também se destacou nos eixos de tecnologia (4º) e mobilidade (8º).

"Capacitamos mais de 120 mil pessoas através de programas como Fortaleza Capacita, em parceria com o Sebrae, e Fortaleza + Futuro, em parceria com Senai e Senac. Desde janeiro de 2021, a cidade tem um saldo de 123 mil empregos com carteira assinada, sendo o maior estoque de vagas da região Nordeste. Também somos o maior PIB do Nordeste", enfatizou o secretário do Desenvolvimento Econômico do Município, Rodrigo Nogueira, na cerimônia da premiação.

Vencedores por eixos temáticos

Empreendedorismo: Fortaleza (CE)

Urbanismo: Santos (SP)

Mobilidade e Acessibilidade: São Paulo (SP)

Meio Ambiente: Balneário Camboriú (SC)

Economia: Barueri (SP)

Tecnologia e Inovação: Curitiba (PR)

Saúde: Vitória (ES)

Educação: São Caetano do Sul (SP)

Segurança: Santana de Parnaíba (SP)

Governança: Niterói (RJ).