Concurso PPSA: gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado nesta segunda (28)

Os candidatos que participaram do concurso da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) devem ficar atentos: o gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado nesta segunda-feira (28). A consulta poderá ser feita no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do certame.

Quem quiser contestar o gabarito preliminar ou o padrão de respostas poderá apresentar recurso entre terça (29) e quarta-feira (30). Já o resultado da análise dos recursos, o gabarito oficial e o resultado preliminar da prova objetiva estão previstos para serem divulgados em 12 de maio.

O resultado oficial da prova objetiva será divulgado no dia 20 de maio. Já a divulgação do resultado da prova discursiva acontece no dia 12 de junho.

CONCURSO PPSA

Este é o primeiro concurso público da PPSA, estatal responsável pela gestão dos contratos de exploração e produção do pré-sal. A seleção oferece 100 vagas imediatas para cargos de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Os salários iniciais variam de R$ 8.240 a R$ 19.610.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás — este último concentra a maioria das vagas disponíveis. Os profissionais aprovados irão atuar no Escritório Central da PPSA, no Rio de Janeiro.

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas nesse domingo (27) em três cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Conforme o cronograma, o resultado final do concurso será divulgado no dia 8 de julho.

VEJA AS PRÓXIMAS DATAS DO CONCURSO

Resultado da prova objetiva: 20 de maio

20 de maio Resultado da prova discursiva: 12 de junho

12 de junho Resultado: 8 de julho

