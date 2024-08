Proenergia terá ex-presidente da Petrobras e grandes nomes do setor de energia; veja lista

As inscrições para o Proenergia Summit 2024, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, estão abertas. Grandes nomes do setor já confirmaram presença no evento, que chega à sua sexta edição. Entre eles estão:

JeanPaul Prates, ex-presidente da Petrobras e conselheiro do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia (Cerne);

Luis Viga, country manager da Fortescue e presidente da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV)

Ricardo Barros, Head of Country Brasil da Lightsource bp

João Henrique de Araújo Franklin Neto, presidente da Eletrobras Chesf.

Armando Abreu e Gustavo Silva, presidente e Diretor de Operações da Qair Brasil, respectivamente;

Elbia Gannoum, CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica)

Markus Vlasits, presidente da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (ABSAE)

Rafael Mello, consultor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

José Nunes, presidente da Enel Ceará

Carlos Dornellas, diretor técnico e regulatório da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar)

Silla Motta, CEO da Donna Lamparina

Considerado um dos maiores eventos do setor de energia do País, realizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e com o Sebrae, e com o apoio do Governo do Estado, o Proenergia também deve contar com a participação de vários outros representantes das maiores empresas, entidades e órgãos ligados ao setor de energia, que estão em processo de fechamento de parceria.

“Ano após ano, o Proenergia tem se consolidado como um dos mais importantes eventos do setor, em nível nacional e internacional. Isso muito nos orgulha, pois temos consciência da relevante contribuição que estamos dando não apenas para o crescimento e dinamismo da economia regional e nacional, mas, também, para o processo de descarbonização global, em tempos de enfrentamento da crise climática. Também por isso, a sustentabilidade está presente em todas as discussões apresentadas ao público”, destaca o presidente do Sindienergia-CE, Luis Carlos Queiroz.

Homenagem a Camilo Santana

O Troféu Jurandir Picanço, que presta homenagem a uma personalidade de destaque no setor de energia, será concedido ao senador Camilo Santana, atual Ministro de Educação. Camilo foi escolhido pelo pioneirismo em fomentar e iniciar a implementação do Hub de Hidrogênio Verde no Pecém, quando estava à frente do Governo do Estado.

Serviço

Proenergia Summit 2024

Dias 11 e 12 de setembro, das 9h às 19h

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz – Fortaleza-CE)

Inscrições e mais informações: www.proenergiasummit.com / @sindienergiaceara

