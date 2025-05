Adolescente se afoga no Rio Ceará e está desaparecido há cinco dias

Um adolescente de 13 anos se afogou durante banho no Rio Ceará, em Fortaleza, e está desaparecido há cinco dias. O afogamento ocorreu na noite da última segunda-feira (28), quando Wallace Levi tomava banho com um amigo, outro adolescente, na região do Marco Zero, no Polo de Lazer da Barra do Ceará.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o amigo foi retirado da água por voluntários, enquanto Wallace foi levado pela correnteza.

Na noite do ocorrido, equipes de busca e salvamento foram acionadas, mas por conta da força da correnteza as buscas iniciais foram restritas às margens.

Veja também PontoPoder Bolsonaro pede que aliados apresentem projeto que limita duração de inquéritos PontoPoder Bolsonaro apresenta melhora em estado de saúde e deixa UTI 18 dias após cirurgia PontoPoder Bolsonaro segue se alimentando via oral e tem progressão, diz boletim médico atualizado

Buscas realizadas diariamente

Em nota, o CBMCE informou que desde a última terça-feira (29), são realizadas buscas aquáticas durante o dia. A corporação informou que utiliza "equipes especializadas de mergulho do CBMCE e o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer)".

Neste sábado (3), já ocorreram novas buscas, mas a vítima ainda não foi localizada.

"O Corpo de Bombeiros reforça a orientação de que os banhistas redobrem a atenção em áreas de mar aberto, especialmente em locais com histórico de fortes correntes", diz a corporação.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.