Criança morre no Interior do Ceará após lesão, e mãe denuncia negligência em atendimento

Uma criança de nove anos faleceu na cidade de Novo Oriente, no interior do Ceará, dias após torcer o pé em uma partida de futebol, no último dia 21 de abril. Segundo familiares, Sidney Gabriel da Paz Dias foi encaminhado a uma unidade de saúde local dois dias após a lesão e morreu no dia 27 de abril em meio a suspeitas de uma crise alérgica causada pelo uso de dipirona.

Antes do falecimento, conforme contou a mãe da criança, Cirlândia Soares, em entrevista ao Diário do Nordeste, o objetivo da ida ao hospital era aplacar a dor causada pelo machucado no pé. Por lá, no dia 23 de abril, a dipirona teria sido usada inicialmente no menino, mas a primeira reação só apareceu em casa.

No dia seguinte, no último dia 24, a mãe retornou ao hospital para obter ajuda e relatou o fato de a criança ser alérgica ao medicamento, mas nada teria sido feito.

“Procurei o hospital pela torção no pé, e eles aplicaram uma dipirona. A reação foi o que veio a assustar até mesmo os profissionais que acompanharam ele. Ele já tinha levado uma injeção intramuscular de dipirona no bumbum, e no dia seguinte eu já procurei o hospital de novo e relatei que ele tinha tido a reação alérgica a dipirona, mas prescreveram dipirona de novo para a criança”, denuncia ela.

Diante da clara reação ao medicamento, Cirlândia explica que um profissional de enfermagem aplicou um novo remédio para cortar o efeito da dipirona. O menino, no entanto, chegou a não sentir mais as pernas, efeito que passou após uma leve melhora.

“Dentro da sala, ele já tomando medicamento, piorou demais, uma coisa assim fora do normal. Foi uma piora repentina, foi tipo, só o soro entrar no corpo dele, que ele já começou a ter uma reação super forte”, relembra.

Internação e novo exame

Ainda no dia 24 de abril, a criança e os familiares foram para o Hospital São Lucas de Crateús, cidade próxima, para realizar um raio-x do pé de Sidney Gabriel. Na unidade, a alergia teria apresentado nova piora, e os médicos determinaram a internação.

Outra piora, entretanto, fez com que fosse necessário um encaminhamento para Sobral, mas não houve tempo para a chegada. Sidney Gabriel faleceu no caminho, dentro de uma ambulância. A causa da morte não foi confirmada oficialmente, mas a família acusa o hospital em Novo Oriente de negligência.

“Jamais, em hipótese nenhuma, achei que aquilo poderia ter levado meu filho à morte, porque ele era uma criança totalmente perfeita, perfeita, perfeita. Não tinha nada, problema de saúde nenhum”, diz ela.

Segundo Cirlândia, ficou claro o agravamento do caso após a segunda dose de dipirona. “Não foi por causa de torção no pé que ele veio a óbito, foi por negligência, não prestar atenção. Eu já tinha relatado que ele estava com alergia à dipirona, e aplicaram novamente. Foi falta de humanidade e atenção mesmo”, denuncia a mãe.

Prefeitura de Novo Oriente apura o caso

Em nota, a Prefeitura de Novo Oriente lamentou a morte da criança, prestando solidariedade aos familiares por uma "perda tão súbita e inexplicável". O Município diz que uma apuração interna está em andamento, e é aguardado o laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Legenda: Prefeitura de Novo Oriente divulgou comunicado de falecimento de Sidney Gabriel Foto: reprodução

Ainda sem confirmar a causa da morte, a Prefeitura pediu cautela em relação ao caso para evitar possíveis "suposições e pré-julgamentos".

"Ressaltamos que o Governo Municipal está empenhado em apurar as circunstâncias do caso e apresentar uma resposta à família e a sociedade, de forma transparente e ética, sobre todo o itinerário que gerou esse doloroso episódio, bem como as devidas responsabilizações", finaliza a nota divulgada pelo Município.