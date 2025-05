Motorista perde controle de caminhão e derruba grade de proteção de linha ferroviária em Fortaleza

Um motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, na manhã desta quinta-feira (1º), subindo a calçada e derrubando a grade de proteção da linha metroferroviária, em Fortaleza, nas proximidades do cruzamento da Via Expressa com a Rua Juvêncio Vasconcelos, no Mucuripe.

Com a ocorrência, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram ao local para controlar o tráfego no cruzamento. Pela linha metroferroviária trafega o VLT Parangaba-Mucuripe. O acidente foi próximo à estação do Mucuripe.

Segundo o Metrofor, a circulação do VLT não parou, seguiu acontecendo nos dois sentidos, mas sendo feito só por um trilho, o que acarretou um tempo maior de deslocamento.

De acordo com a AMC, o motorista alegou que faltou freio na parte do tanque do veículo, o que o teria feito perder o controle do caminhão. Não houve feridos. A grade foi afetada.

Pela manhã, segundo a AMC, uma faixa da Via Expressa foi bloqueada no sentido sertão/praia, as outras duas foram liberadas. Até a publicação desta matéria, ainda era aguardada a chegada do reboque para a retirada do caminhão.