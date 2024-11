Cariri é o destino mais procurado no Ceará para o feriadão da Proclamação da República

O Cariri é um dos destinos mais procurados, dentro do Ceará, neste feriadão da Proclamação da República. O dado é da Socicam, que administra os terminais rodoviários de Fortaleza. Fora do Estado, os rumos mais buscados são Natal, no Rio Grande do Norte, Teresina, no Piauí, e Recife, em Pernambuco.

São esperados aproximadamente 28 mil passageiros entre os dias 14 e 17 deste mês, o que representa, segundo a Socicam, um aumento de 17% em relação à média normal de fluxo. Já em comparação com o ano passado, o número de viajantes cresceu 25%.

O dia com o maior fluxo de passageiros será nesta quinta-feira (14), pré-feriado, com mais de 8 mil viajantes circulando pelos terminais rodoviários.

Viagens extras

Por causa disso, as empresas de transporte disponibilizarão 99 viagens extras para atender à demanda de embarques, número que pode aumentar conforme a procura.

A estimativa para o período é de que, somando viagens normais e extras, sejam feitas 1,2 mil durante os quatro dias do feriadão.

Destinos mais procurados dentro do Ceará - Feriado da Proclamação da República

Juazeiro do Norte Crato Sobral Itapipoca Quixadá

Destinos mais procurados fora do Ceará - Feriado da Proclamação da República

Natal (RN) Teresina (PI) Recife (PE) João Pessoa (PB) Parnaíba (PI)

Orientações aos passageiros

A administração dos terminais orienta que os passageiros adquiram os bilhetes de passagens com antecedência e cheguem às rodoviárias com uma hora de antecedência ao embarque. Além disso, é preciso conferir a documentação necessária para embarcar, principalmente no caso das crianças, e checar se todas as bagagens estão identificadas com nome, telefone e endereço.

O embarque é feito com 30 minutos de antecedência.