Quantos feriados tem em novembro? Veja como será calendário do mês em 2024

Com 2024 se aproximando dos meses finais, chega ao fim a lista de feriados previstos para este ano. O mês de novembro terá três feriados, com o próximo sendo o Dia de Finados, em 2 de novembro, um sábado.

Além dele, haverá o feriado de Proclamação da República, no dia 15. Cinco dias depois, no dia 20 de novembro, terá o novo feriado de Dia da Consciência Negra.

A data entrou para o calendário oficial em dezembro do ano passado, após a sanção da lei 14.759 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após essas três datas, os brasileiros celebrarão apenas o Natal, dia 25 de dezembro, que cairá numa quarta-feira, antes da chegada de 2025.

Feriados em 2025

Apesar de poucos feriados em dias úteis em 2024, o próximo ano será promissor para os que buscam uma folga na semana. Dos 13 feriados nacionais, nove irão cairão em dias úteis. Assim, haverá a possibilidade de feriados prolongados, como Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira), 1º de maio, Dia do Trabalho (quinta-feira), e Corpus Christi, em 19 de junho (quinta-feira).

Em relação às datas municipais, em Fortaleza, já estão previstos os dias de São José, da Data Magna do Ceará e do Dia de Nossa Senhora da Assunção. Já o calendário estadual de feriados deverá ser divulgado pelo Governo do Estado do Ceará no fim do ano.