Quais são os feriados prolongados em 2025? Veja lista de datas

Com o fim do ano se aproximando, inicia-se também o planejamento para 2025. As buscas pelos feriados prolongados do novo ano já começam a circular na internet, e a boa notícia é que o ano que se aproxima será mais generoso que 2024, que teve poucas oportunidades de emendar os dias de folga e datas comemorativas que caíram no fim de semana.

Dos 13 feriados nacionais, 9 irão cairão em dias úteis, gerando a possibilidade de feriados prolongados, como Tiradentes em 21 de abril (segunda-feira), 1º de maio, Dia do Trabalho (quinta-feira), e Corpus Christi, em 19 de junho (quinta-feira).

O cenário é diferente deste ano, que apenas três feriados caíram em dias que possibilitaram folgas imprensadas, as preferidas de quem possui um regime de trabalho semanal.

Ainda há as datas comemorativas estaduais e municipais para proporcionar um descanso extra aos trabalhadores. O calendário oficial do Governo Federal, com feriados nacionais e pontos facultativos, deve ser divulgado em dezembro. Já no âmbito municipal, em Fortaleza, as datas já previstas são Dia de São José, Data Magna do Ceará e Dia de Nossa Senhora da Assunção.

Profissionais do regime CLT, com carteira assinada, de áreas consideradas não essenciais, têm direito à folga nos feriados. Caso trabalhem durante esses dias, devem receber uma folga compensatória ou uma remuneração em dobro.

Veja calendário de feriados nacionais em 2025

Janeiro

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal - feriado nacional

Março

3 de março (segunda-feira): Carnaval - ponto facultativo

4 de março (terça-feira): Carnaval - ponto facultativo

5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo válido até as 14h

Abril

18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa - feriado nacional

20 de abril (domingo): Páscoa - feriado nacional

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes - feriado nacional

Maio

1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho - feriado nacional

Junho

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - ponto facultativo

Setembro

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil - feriado nacional

Outubro

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional

Novembro

2 de novembro (domingo): Finados - feriado nacional

15 de novembro (sábado): Proclamação da República - feriado nacional

20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional

Dezembro