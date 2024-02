Quando será o próximo feriado em Fortaleza? Veja calendário

O Carnaval passa e a rotina vai retornando, mas a ânsia por mais datas livres ao longo do ano é constante. Você sabia que o próximo feriadão só ocorre, agora, no fim de março?

A próxima folga prolongada, conforme calendário oficial do Governo Federal, é no fim de março. Na sexta-feira, 29, celebra-se a Paixão de Cristo.

O mês de março, inclusive, tem dois feriados comemorados apenas no Ceará. O Dia de São José, padroeiro do Estado, ocorre no dia 19 de março, uma terça-feira. O outro feriado estadual é a Data Magna, no dia 25, uma segunda-feira, o que também prolonga o fim de semana.

Ao longo de 2024, serão 26 datas, entre feriados nacionais e de ponto facultativo. Algumas datas mais tradicionais como 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) e 2 de novembro (Finados) irão cair em sábados. Além do 29 de março, 15 de novembro cai numa sexta-feira.

Próximos feriados nacionais em 2024:

• 29 de março, Paixão de Cristo (feriado nacional);

• 21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

• 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

• 30 de maio, Corpus Christi (ponto facultativo);

• 31 de maio (ponto facultativo);

• 7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

• 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

• 28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);

• 2 de novembro, Finados (feriado nacional);

• 15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);

• 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

• 24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 14 horas);

• 25 de dezembro, Natal (feriado nacional);

• 31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).

Feriados em Fortaleza: