Fortaleza terá 3º voo semanal para Campina Grande/PB da Latam/Voepass

Em mais um exemplo do grande potencial do destino Campina Grande na Paraíba, a Latam/Voepass implementará a 3ª ligação semanal entre a cidade e Fortaleza e Recife. A frequência adicional será aos sábados.

As operações já estão à venda no site da Latam com frequências a partir de 06 de abril com preços excelentes.

Com essa 3ª ligação da Voepass/Latam e com as 6 semanais para da Azul, são 9 ligações semanais de ida e volta entre Fortaleza e Campina Grande. Há menos de um ano, não havia registro de ligações entre as cidades.

O incremento de operações ocorre, coincidência, ou não, a partir de abril, quando a Voepass deixará de voar para vários destinos baianos.

Ainda, o incremento acontece em menos de 40 dias do início das operações da parceria entre Latam e Voepass em Campina, demonstrando na prática o que ouço desde o início de janeiro: as operações da Voepass em Campina Grande são um sucesso.

Diga-se o mesmo para as operações em Mossoró.

As operações em Campina ocorrem com o ATR-72:

Às terças, quintas-feiras e agora aos sábados, o trilho da aeronave é Recife-Campina Grande-Fortaleza-Campina Grande-Recife. (horários de decolagem-pouso)

1. Recife/Campina Grande- 10h - 10h50

2. Campina Grande/Fortaleza – 11h35 – 13h

3. Fortaleza/ Campina Grande – 14h45 – 16h15

4. Campina Grande/ Recife – 17h – 17h50

Compartilhamos ao final de 2023 sobre início das operações em Campina Grande e agora celebramos o anúncio de mais uma operação na cidade.

Em Fortaleza, os passageiros de Campina Grande contam com várias possibilidades de conexões da Latam para vários lugares do Brasil, incluindo Miami.

É mais uma boa notícia para aviação regional da Paraíba, Pernambuco e Ceará.

