Aeroportos de Juazeiro do Norte e Campina Grande receberão salas VIPs em 2024

Os Aeroportos de Juazeiro do Norte (CE) e Campina Grande (PB), administrados pela Aena Brasil, receberam em 2024 salas VIPs.

A informação foi confirmada à coluna pela concessionária.

No caso do Aeroporto de Campina Grande, a sala VIP será da VIP Advantage. A empresa ganhou concorrência interna para construir e gerir o espaço.

No entanto, a Aena informa que o contrato ainda não foi assinado. Após a assinatura, o projeto vai ser apresentado para o início das obras.

A notícia vale também para o Aeroporto de Juazeiro do Norte, que também ganhará uma sala VIP.

Em Juazeiro, porém, o processo está menos avançado e ainda se busca uma empresa na concorrência realizada pela Aena.

Assim, não há ainda perspectiva de início de obras, porém há a projeção de que os espaços estejam disponíveis aos clientes ainda no ano de 2024.

O mix de serviços nos aeroportos vai se intensificando e os aeroportos se tornam mais vistosos a medida que o tempo passa.

As notícias, exclusivas, de fato são muito boas e posicionarão definitivamente Juazeiro do Norte e Campina Grande em um patamar diferenciado de atendimento ao cliente. Já contamos as inúmeras melhorias que as concessões trouxeram para o Nordeste e para todo o Brasil.

Estranho pensar que, há menos de 10 anos, o Aeroporto de Juazeiro do Norte possuía vícios de estruturas, como buracos, em taxiways, que atentavam contra a disponibilidade de voos na região.

Hoje o aeroporto possui itens básicos e funcionais de qualquer grande aeroporto de capital, como amplo check-in, terminal climatizado, amplas esteiras de bagagem.

Juazeiro do Norte consegue receber um A321, item para poucos aeroportos do interior do Brasil, tanto pela estrutura, quanto pela demanda de passageiros.

Hoje, ter uma sala VIP no horizonte é um reconhecimento do excelente potencial da região caririense.

Campina Grande com forte potencial

Da mesma forma, a rica Campina Grande. Possui status de único hub do interior brasileiro (Campinas não é interior), em franca expansão de operações, quebrando todos os prognósticos pessimistas (com os quais essa coluna não comunga), cresce aceleradamente e certamente terá mais operações novas em 2024.

A sala VIP em um aeroporto que sofria com apenas 2-3 operações diárias (grande parte de ATR) mostra o grande potencial do modal aéreo nordestino. A região é pujante e ainda sofre com a falta de estrutura.

Fico feliz que essas regiões terão mais um reconhecimento por parte do mercado de aviação nacional.

Como dissemos, 2024 será mais um belo ano para a aviação regional.

Demais aeroportos da Aena no Nordeste

Nos demais aeroportos administrados pela Aena no Nordeste, Recife já possui uma sala VIP funcionando no embarque doméstico (W Premium Group) e vai ter outra na área de embarque internacional.

Outras capitais estão em processo acelerado para receber suas primeiras salas VIPs:

João Pessoa e Maceió também terão salas Advantage

Aracaju terá sala da Ambaar.

