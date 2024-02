Veja os aeroportos regionais do Nordeste que mais cresceram em 2023

O Aeroporto de Iguatu, no interior do Ceará, foi o terminal regional que mais cresceu percentualmente em 2023 em número de passageiros.

O aeroporto movimentou 188 passageiros e teve um aumento de 4.600% na comparação com 2022.

No entanto, não há motivos para celebrar. O crescimento superlativo é consequência de os voos terem se iniciado em dezembro de 2022. Assim, a base de comparação de 2023 é muito baixa, devido à sazonalidade.

O aeroporto ainda movimenta muito pouco, muito menos que Patos-PB, conforme já falamos. Precisaria de mais frequências semanais e melhores dias da semana.

Os índices de crescimento de Feira de Santana e de Lençóis também se beneficiaram pelo fato dos aeroportos terem iniciado operações em dezembro de 2022 (sazonalidade).

A Azul achou bons resultados em Feira de Santana, ligando-a à Recife, razão do sucesso de várias rotas regionais: muita conectividade.

Lençóis se conectou a outro grande hub da Azul, Confins-MG.

A Voepass conseguiu se estabilizar em Lençóis, ligando-se à Salvador. Em Feira de Santana, porém, as operações se encerraram dezembro passado: as conexões Latam na capital de Salvador não eram boas o bastante.

São Raimundo Nonato no Piauí, 3º aeroporto comercial do estado não conseguiu grandes índices de ocupação no seu primeiro ano de operações comerciais, porém, movimenta muito mais passageiros com o ATR que toda a Azul Conecta no Ceará. Isso tendo São Raimundo uma população menor que 40 mil habitantes, contando com o apelo turístico da Serra da Capivara.

São Benedito-CE é um bom destaque para 2023, sendo uma cidade pequena de 50 mil habitantes. O aeroporto movimentou mais passageiros com a Conecta que todas as outras cidades cearenses, exceto Jeri-Cruz.

Já falamos sobre os maus resultados de Sobral. Araripina teve bons resultados, quase 50% de ocupação e se beneficiou da sazonalidade, iniciou operações ao fim de 2022.

Teixeira de Freitas se consolidou em 2023 e manteve ocupações acima de 50%, bons números com a Voepass e tem menos de 200 mil habitantes. Sobral precisa estar nesse nível.

Barreirinhas mostra a força da rota das emoções.

Campina Grande foi o fenômeno de 2023 e termina o ano em 9ª colocação dentro do ranking dos aeroportos regionais mais movimentados do Nordeste. Em 2024, deverá passar justamente de aeroportos como Jericoacoara.

Vitória da Conquista apresentou um excelente crescimento ano passado e tem meios para crescer mais, dado que a Voepass chegou no município nesse mês de janeiro.

A cidade segue com as 4 grandes aéreas do Brasil.

Petrolina também cresceu de forma exemplar e ganhou o 3º lugar do interior do Nordeste. O aeroporto conseguiu crescer com a Latam que manteve dois voos por dia praticamente o ano todo.

A Gol também é forte no município e manteve média superior a um voo por dia.

Por fim, a líder do interior Porto Seguro cresceu pouco, porém, movimenta mais passageiros que algumas capitais do Nordeste.

Aeroportos que cresceram 2023x2022 Ranking de Movimentação NE AEROPORTO DE ORIGEM Pax Total Crescimento 32 IGUATU-CE 188 4.600% 14 FEIRA DE SANTANA-BA 20.411 3.182% 16 LENÇÓIS-BA 16.881 2.212% 20 SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 4.747 1.632% 30 SÃO BENEDITO-CE 290 1.161% 15 PAULO AFONSO-BA 17.631 1.081% 31 CRATEÚS-CE 221 784% 33 SOBRAL-CE 143 450% 23 ARARIPINA-PE 741 433% 18 TEIXEIRA DE FREITAS-BA 11.109 221% 22 BARREIRINHAS-MA 1.038 82% 9 CAMPINA GRANDE-PB 222.557 70% 12 GUANAMBI-BA 37.772 31% 5 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 453.000 28% 29 GARANHUNS-PE 340 26% 10 BARREIRAS-BA 86.558 26% 26 MARAÚ-BA 514 25% 3 PETROLINA-PE 495.032 17% 7 IMPERATRIZ-MA 289.092 12% 11 UNA-BA 46.743 11% 1 PORTO SEGURO-PA 2.035.974 1%

