Voepass deixará de voar para cidades do interior da Bahia; veja quais

A Voepass Linhas Aéreas vai desativar a partir de abril deste ano uma série de bases regionais no estado da Bahia. A informação chegou à coluna através de fontes do setor aéreo e confirmada pela companhia.

Veja também

A companhia, no entanto, não disse quais bases vai deixar de operar. A informação apurada pela coluna com fontes do setor são:

Vitória da Conquista

Lençóis

Teixeira de Freitas

Barreiras

Guanambi

Paulo Afonso

Todas elas são operadas em compartilhamento de voos com a empresa aérea Latam.

A Voepass informou que, “por motivos estratégicos de reestruturação de sua malha aérea, suspenderá, a partir de abril de 2024, algumas de suas operações atuais, incluindo alguns destinos realizados no Estado da Bahia”.

A coluna perguntou então se a desmobilização das bases teria ligação com informações ainda do ano passado, quando a própria empresa informou que iniciaria operações em parceria com o grupo CVC.

Em outubro de 2023, a companhia informou em suas redes que “buscando oferecer ainda mais comodidade e agilidade para os viajantes de lazer, a Voepass Linhas Aéreas, em parceria com a operadora de viagens CVC, anuncia o lançamento de novas operações com a inclusão de 12 novas rotas à sua malha”.

Ainda, afirmou que “os novos voos partem de Confins (MG), Uberlândia (MG), Rio de Janeiro (RJ), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), Vitória (ES) e Brasília (DF) com destino, principalmente, ao Nordeste – como Porto Seguro (BA), Ilhéus (BA) e Ilha de Comandatuba (BA), e também a cidades turísticas como Rio de Janeiro (RJ) e Caldas Novas (GO)”.

Assim, a desativação das bases regionais baianas, pode liberar aviões para o início das operações acima citadas juntamente à CVC.

A companhia, porém, não confirmou o início dessas novas operações, limitando-se a dizer que: “A companhia reforça ainda que continua avaliando as oportunidades de mercado”.

Fontes do mercado, porém, informam justamente que a Voepass poderia pensar em mais operações no Sudeste e no Centro-Oeste, o que reafirmaria abertura de mais operações em Belo Horizonte, Brasília, por exemplo.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil